Λουτσέσκου: «Απόλυτα δίκαια προκριθήκαμε στον τελικό»
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ για μία ακόμη φορά εκθείασε τους ποδοσφαιριστές του μετά το 2-0 επί του Παναθηναϊκού και την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου
Ο ΠΑΟΚ μετά από τρία χρόνια επέστρεψε σε τελικό Κυπέλλου και για τρίτη φορά (24ος τελικός συνολικά) θα διεκδικήσει το τρόπαιο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (μία νίκη το 2017, μία ήττα το 2023 και οι δύο αγώνες με αντίπαλο την ΑΕΚ) κόντρα στον ΟΦΗ.
Ο Δικέφαλος έχοντας κερδίσει με 1-0 τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο, επικράτησε με 2-0 των πράσινων και στον δεύτερο αγώνα με τους Γιακουμάκη, Χατσίδη να σκοράρουν στο Β' ημίχρονο και τον ΠΑΟΚ να ξεπερνά τη νέα ατυχία με τον Πέλκα (αναγκαστική αλλαγή στο 35'), με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να στέκεται στην αντίδραση της ομάδας του...
«Ήταν ένα δύσκολο ματς, γιατί μπορεί να είχαμε κερδίσει 1-0, αλλά όλη η πίεση ήταν σε εμάς γιατί ο αντίπαλος δεν είχε να χάσει τίποτα σε αντίθεση με εμάς... Η ομάδα όμως έπαιξε καλά, κυριάρχησε, ήλεγχε το παιχνίδι ακόμη κι όταν ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει μέτρα αντιδράσαμε σωστά, δεν του επιτρέψαμε να δημιουργήσει ευκαιρία και νομίζω απόλυτα δίκαια προκριθήκαμε στον τελικό», σχολίασε αρχικά ο Ρουμάνος τεχνικός.
Κι όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι στα τελευταία ματς υπάρχει πάντα μια απώλεια, αλλά και το γεγονός ότι ο ίδιος οδήγησε τον Δικέφαλο σε 5ο τελικό Κυπέλλου σημείωσε:
«Δεν είναι καθόλου εύκολο με αυτούς τους μυικούς τραυματισμούς... Είναι τρεις παίκτες που έχουν πρόβλημα αυτήν τη στιγμή, αλλά είναι φυσιολογικό από την επιβάρυνση των συνεχόμενων αγώνων και των ταξιδιών... Παρόλα αυτά η ομάδα προσπαθεί, απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και προσπαθεί να αντιμετωπίσει το όποιο πρόβλημα κι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Από κει και πέρα είναι ωραία να παίζεις τελικό, είναι κάτι που ήθελε η ομάδα. Πάντα είναι περίπλοκος ένας τελικός, αλλά όταν έρθει η ώρα θα ασχοληθούμε μ' αυτό το ματς».
