Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από οπαδούς της εθνικής Νορβηγίας στον αγώνα κόντρα στο Ιράκ, κάνουν κουπί σαν... Βίκινγκς, δείτε βίντεο
Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από οπαδούς της εθνικής Νορβηγίας στον αγώνα κόντρα στο Ιράκ, κάνουν κουπί σαν... Βίκινγκς, δείτε βίντεο
Ένας ημίγυμνος οπαδός φορώντας κράνος βίκιγνκ δίνει το σήμα στους συμπατριώτες του φυσώντας ένα κέρας
Εντυπωσιακές σκηνές σημειώθηκαν στο γήπεδο Φόξμπορο στη Μασαχουσέτη κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στη Νορβηγία και το Ιράκ για το Μουντιάλ 2026.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media χιλιάδες Νορβηγοί που ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδας έκλεψαν την παράσταση με την ξεχωριστή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media χιλιάδες Νορβηγοί που ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδας έκλεψαν την παράσταση με την ξεχωριστή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν.
Ένας ημίγυμνος οπαδός φορώντας κράνος βίκιγνκ δίνει το σήμα στους συμπατριώτες φυσώντας ένα κέρας, ενώ ένα άλλος δίνει τον ρυθμό με ένα τύμπανο. Στη συνέχεια η κόκκινη και μπλε (χρώματα της χώρας) κερκίδα ξεκινάει να «τραβάει κουπί» συγχρονισμένα και ταυτόχρονα βγάζει μία δυνατή κραυγή.
🇳🇴 ET SI C'ÉTAIT L'ANNÉE DES VIKINGS NORVÉGIENS ? pic.twitter.com/SHJaq84w7t— Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) June 17, 2026
The Norwegian “Viking Row” takes over Gillette Stadium pic.twitter.com/yUMZbzi9Kv— Kendra Middleton (@KendraMiddleton) June 17, 2026
Μία αναμέτρηση γεμάτη ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, στο τέλος της οποίας χαμογέλασαν οι Νορβηγοί επικρατώντας με 4-1.
🇳🇴 Norway fans completely taking over the stadium against Iraq! 🥁🚣 pic.twitter.com/3Wyr6t3cU7— Ultras Clips (@ultras_clips) June 16, 2026
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