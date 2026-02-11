Έκτος τελικός Κυπέλλου Ελλάδας για τον Λουτσέσκου: Κυνηγάει το 3ο τρόπαιό του με τον ΠΑΟΚ
Ο Ρουμάνος έχει κατακτήσει δύο φορές το Κύπελλο με τον Δικέφαλο, ενώ έχει πάει άλλες τρεις φορές στον τελικό ως φιναλίστ
Όταν μιλάμε για θεσμό του κυπέλλου -ανεξαρτήτως χώρας- μιλάμε για Ραζβάν Λουτσέσκου.
Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου ποδοσφαίρου, αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό και ο Ρουμάνος τεχνικός θα διεκδικήσει την τρίτη κατάκτηση από τον πάγκο του Δικέφαλου του Βορρά.
Αυτός θα είναι ο 5ος τελικός κυπέλλου που θα δώσει ως προπονητής του ΠΑΟΚ (2 κατακτήσεις) και ο 6ος συνολικά στην καριέρα του στην Ελλάδα, αφού υπήρξε φιναλίστ το 2014 ως προπονητής της Ξάνθης.
Το πιο εντυπωσιακό για αυτό τον μετρ των νοκ-άουτ αναμετρήσεων είναι ότι αυτός θα είναι ο 12ος τελικός στην προπονητική του καριέρα μέσα σε 20 χρόνια.
Αρχή έκανε ως προπονητής της Ραπίντ Βουκουρεστίου, όπου κατέκτησε δύο κύπελλα Ρουμανίας (2006, 2007) και έχασε άλλον έναν τελικό το 2012.
Πήρε το Stars Cup του Κατάρ ως προπονητής της Ελ-Τζάις (2013), ενώ έχει πάρει το Champions League της Ασίας (2019), αλλά και το Kings Cup της Σαουδικής Αραβίας (2020) ως προπονητής της Αλ-Χιλάλ.
Με τον ΠΑΟΚ μετρά δύο κατακτήσεις κυπέλλων (2018, 2019) κι άλλες δύο φορές υπήρξε φιναλίστ μαζί του (2022, 2023), ενώ όπως προείπαμε υπάρχει και ο τελικός του 2014 ως προπονητής της Ξάνθης.
