«Δεν μιλάω Αγγλικά, αλλά είμαι ενθουσιασμένος»: Viral έγινε Ιάπωνας οπαδός, που τρελάθηκε όταν βγήκε live στην τηλεόραση
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Ιαπωνία Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Συνέντευξη

«Δεν μιλάω Αγγλικά, αλλά είμαι ενθουσιασμένος»: Viral έγινε Ιάπωνας οπαδός, που τρελάθηκε όταν βγήκε live στην τηλεόραση

Οι Ιάπωνες είναι στα πάνω τους μετά την ισοπαλία της ομάδας τους με την Ολλανδία και ένας οπαδός τους άρχισε να φωνάζει on air στην αμερικανική τηλεόραση

«Δεν μιλάω Αγγλικά, αλλά είμαι ενθουσιασμένος»: Viral έγινε Ιάπωνας οπαδός, που τρελάθηκε όταν βγήκε live στην τηλεόραση
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Η Ιαπωνία είναι από τις ομάδες στο Μουντιάλ που θεωρούν όλοι ότι μπορεί να αποδειχθεί μια από τις μεγάλες εκπλήξεις. 

Στην πρώτη αγωνιστική σταμάτησε την Ολλανδία με 2-2, ενώ θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη. Με την πειθαρχία τους και την επιμονή τους σε ένα πλάνο, θέλουν να φτάσουν στο στόχο τους. 

Ένας Ιάπωνας οπαδός ενθουσιασμένος από την εμφάνιση της ομάδας του εμφανίστηκε να μιλάει σε κάμερα της αμερικανικής τηλεόρασης, χωρίς να το ξέρει. 

Όταν το αντιλήφθηκε άρχισε να φωνάζει. 

Χαρακτηριστικά αφού ρώτησε την ρεπόρτερ αν είναι live στη συνέχεια αποκάλυψε ότι δεν ξέρει Αγγλικά αλλά είναι κατά ενθουσιασμένος που είναι στην τηλεόραση.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TSN (@tsn_official)

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