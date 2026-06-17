«Δεν μιλάω Αγγλικά, αλλά είμαι ενθουσιασμένος»: Viral έγινε Ιάπωνας οπαδός, που τρελάθηκε όταν βγήκε live στην τηλεόραση

Οι Ιάπωνες είναι στα πάνω τους μετά την ισοπαλία της ομάδας τους με την Ολλανδία και ένας οπαδός τους άρχισε να φωνάζει on air στην αμερικανική τηλεόραση