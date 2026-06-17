«Μήνυμα» με αποδέκτη τον Πούτιν από τη Φινλανδία: Αίρει την απαγόρευση για τα πυρηνικά όπλα στο έδαφός της

Το φινλανδικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετική αλλαγή που αίρει την απαγόρευση εισαγωγής, μεταφοράς και κατοχής πυρηνικών όπλων στη χώρα, σε μια κίνηση που αποτελεί σαφή προειδοποίηση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη Ρωσία





Η Φινλανδία προχώρησε στην έγκριση νέας νομοθεσίας που αίρει την απαγόρευση εισαγωγής, μεταφοράς, προμήθειας και κατοχής πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, σε μια σημαντική μεταβολή της αμυντικής πολιτικής της χώρας εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή και των συνεχιζόμενων εντάσεων με τη Ρωσία.







With a two-thirds majority, the Parliament approved Finland becoming a nuclear-weapon state. The final chapter of Finland's history was written today. Finland is now the primary target for Russia's nuclear weapons.

🇫🇮☢️💥☠️🔥 pic.twitter.com/RtOFlB7cKc — Suomalaiset kenraalit (@KenraalitSuomi) June 17, 2026





Η κυβέρνηση της Φινλανδίας έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν σχεδιασμός για εγκατάσταση ή φιλοξενία πυρηνικών όπλων στη χώρα. Σύμφωνα με τους υπουργούς, η νομοθετική αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη λόγω του ολοένα και πιο «απρόβλεπτου περιβάλλοντος ασφαλείας» που διαμορφώνεται στη βόρεια Ευρώπη.



Ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας, Άντι Χάκανεν, υποστήριξε ότι το προηγούμενο νομικό καθεστώς δημιουργούσε δυσκολίες μετά την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023.



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Ο ίδιος σημείωσε ότι η πολιτική για τα πυρηνικά όπλα αποτέλεσε ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα που κλήθηκε να διαχειριστεί το υπουργείο Άμυνας κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, μετά από πολυετείς μελέτες, διαβουλεύσεις με πυρηνικές δυνάμεις και συμμάχους, καθώς και αξιολογήσεις σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της φινλανδικής ασφάλειας στο πλαίσιο της Συμμαχίας.



Πριν από την ψηφοφορία είχε απευθύνει δημόσια έκκληση προς τους βουλευτές, ζητώντας τους να αξιολογήσουν με σοβαρότητα ποια επιλογή εξυπηρετεί καλύτερα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.



Αντιδράσεις προκάλεσε η στάση τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, οι Πράσινοι και η Αριστερή Συμμαχία κατέθεσαν κοινή ένσταση κατά του νομοσχεδίου και ζήτησαν την απόρριψή του.



Το φινλανδικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετική αλλαγή που αίρει την απαγόρευση εισαγωγής, μεταφοράς και κατοχής πυρηνικών όπλων στη χώρα, σε μια κίνηση που συνδέεται με το νέο περιβάλλον ασφαλείας μετά την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Παρότι η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να φιλοξενήσει πυρηνικά όπλα, η απόφαση θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη Συμμαχία και τις σχέσεις με τη Ρωσία Η Φινλανδία προχώρησε στην έγκριση νέας νομοθεσίας που αίρει την απαγόρευση εισαγωγής, μεταφοράς, προμήθειας και κατοχής πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, σε μια σημαντική μεταβολή της αμυντικής πολιτικής της χώρας εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή και των συνεχιζόμενων εντάσεων με τη Ρωσία.Η νέα νομοθεσία ανατρέπει περιορισμούς που ίσχυαν εδώ και δεκαετίες βάσει του Νόμου για την Πυρηνική Ενέργεια του 1987, ο οποίος απαγόρευε τη μεταφορά πυρηνικών όπλων σε φινλανδικό έδαφος.Το σχετικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε την Τετάρτη από το κοινοβούλιο με 125 ψήφους υπέρ και 61 κατά. Με βάση το νέο πλαίσιο, η μεταφορά πυρηνικών όπλων θα μπορεί να πραγματοποιείται για σκοπούς εθνικής άμυνας.Η κυβέρνηση της Φινλανδίας έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν σχεδιασμός για εγκατάσταση ή φιλοξενία πυρηνικών όπλων στη χώρα. Σύμφωνα με τους υπουργούς, η νομοθετική αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη λόγω του ολοένα και πιο «απρόβλεπτου περιβάλλοντος ασφαλείας» που διαμορφώνεται στη βόρεια Ευρώπη.Ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας, Άντι Χάκανεν, υποστήριξε ότι το προηγούμενο νομικό καθεστώς δημιουργούσε δυσκολίες μετά την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023.Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο Χάκανεν ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «το κοινοβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του Νόμου για την Πυρηνική Ενέργεια με ισχυρή πλειοψηφία δύο τρίτων» και χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση ιστορική, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει τόσο την ασφάλεια της Φινλανδίας όσο και του ΝΑΤΟ συνολικά.Ο ίδιος σημείωσε ότι η πολιτική για τα πυρηνικά όπλα αποτέλεσε ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα που κλήθηκε να διαχειριστεί το υπουργείο Άμυνας κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, μετά από πολυετείς μελέτες, διαβουλεύσεις με πυρηνικές δυνάμεις και συμμάχους, καθώς και αξιολογήσεις σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της φινλανδικής ασφάλειας στο πλαίσιο της Συμμαχίας.Πριν από την ψηφοφορία είχε απευθύνει δημόσια έκκληση προς τους βουλευτές, ζητώντας τους να αξιολογήσουν με σοβαρότητα ποια επιλογή εξυπηρετεί καλύτερα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.Αντιδράσεις προκάλεσε η στάση τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, οι Πράσινοι και η Αριστερή Συμμαχία κατέθεσαν κοινή ένσταση κατά του νομοσχεδίου και ζήτησαν την απόρριψή του.

Ο Χάκανεν απάντησε ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Άμυνας αξιολόγησαν τις προτάσεις της Αριστεράς και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα αποδυνάμωναν την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα επιχειρήματα των επικριτών περιείχαν, όπως ανέφερε, διαπιστώσεις που δεν συμβαδίζουν με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις ενημερώσεις ασφαλείας.



Ως μέλος πλέον του ΝΑΤΟ, η Φινλανδία συμμετέχει στο σύστημα συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας, το οποίο βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην πυρηνική αποτροπή ως θεμελιώδες στοιχείο της στρατηγικής ασφάλειας.



Η νομοθετική αλλαγή σημαίνει ότι θεωρητικά η Φινλανδία θα μπορούσε στο μέλλον να φιλοξενήσει πυρηνικά όπλα του ΝΑΤΟ, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική παρουσία της Συμμαχίας κοντά στα ρωσικά σύνορα.



Η εξέλιξη καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων μεταξύ Μόσχας και Ελσίνκι, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία.



Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία ξεκίνησε την κατασκευή νέας στρατιωτικής βάσης κοντά στα ανατολικά σύνορα με τη Φινλανδία, στο πρώτο αντίστοιχο έργο που υλοποιείται στην περιοχή μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.



Νέες αεροφωτογραφίες έδειξαν περίπου δώδεκα στρατώνες υπό κατασκευή σε έκταση όπου είχαν προηγηθεί εκτεταμένες εργασίες αποψίλωσης δασικών εκτάσεων στα τέλη του περασμένου έτους.



Ο στρατιωτικός αναλυτής και πρώην αξιωματικός των φινλανδικών υπηρεσιών πληροφοριών, Μάρκο Έκλουντ, εκτίμησε ότι η εγκατάσταση θα μπορούσε μελλοντικά να φιλοξενεί από 4.000 έως 6.000 στρατιωτικούς.



Η υπό κατασκευή βάση βρίσκεται κοντά στα περίπου 1.335 χιλιόμετρα των κοινών συνόρων Φινλανδίας και Ρωσίας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή, καθώς και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία.