ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Δεύτερη μάχη με φόντο τον τελικό του Κυπέλλου, σέντρα στις 20:30, οι ενδεκάδες
Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 1-0 στη Λεωφόρο στον 1ο ημιτελικό - Μετάδοση από Cosmote Sport 1
UPD:
Τέταρτο φετινό ραντεβού για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, με τις δύο ομάδες τα τελευταία χρόνια να έχουν βρεθεί αρκετές φορές αντιμέτωπες σε ημιτελική φάση Κυπέλλου.
Πιο πρόσφατη η προπέρσινη όπου ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 1-0 στην Τούμπα, αλλά ο ΠΑΟΚ έστειλε το ματς στην παράταση επικρατώντας με το ίδιο σκορ στη Λεωφόρο. Στον έξτρα χρόνο ο Δικέφαλος έφτασε στο 0-2, αλλά ο Λημνιός έστειλε το ματς στα πέναλτι με γκολ στο 120'+2' κι εκεί ο ΠΑΟΚ έχασε τρεις φορές την ευκαιρία να πάρει την πρόκριση (ο Ντραγκόφσκι είχε αποκρούσει τις εκτελέσεις των Ντεσπόντοφ, Οζντόεφ, Ότο) πριν ο Σαμάτα αστοχήσει και το τριφύλλι βρεθεί στον τελικό.
Τώρα οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί με τον ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει την εκτός έδρας νίκη στον πρώτο ημιτελικό και να έχει το πάνω χέρι, με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει την ανατροπή για να διεκδικήσει τον μοναδικό τίτλο που του έχει απομείνει ως εφικτός στόχος.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει να διαχειριστεί την απουσία των Κωνσταντέλια, Ιβάνουσετς στις οποίες προστέθηκε και αυτή του Ντεσπόντοφ (υπέστη θλάση στο ματς με τον Άρη) και το γεγονός ότι όλες αφορούν τη μεσοεπιθετική γραμμή δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση καθώς την Κυριακή ακολουθεί το άλλο μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Με τον ΠΑΟΚ να έχει ματς λιγότερο και να είναι στο -3 από την Ένωση, αυτό το ματς μοιάζει να είναι ιδιαίτερα καθοριστικό στη μάχη του τίτλου
Για τον Παναθηναϊκό, που όπως και ο ΠΑΟΚ έχει πολύ βαρύ πρόγραμμα καθώς μέσα στον Φεβρουάριο υπάρχει και η διπλή αναμέτρηση με την Πλζεν, ο σημερινός αγώνας είναι τελικός πριν τον τελικό. Οι πράσινοι έχουν τεθεί εδώ και καιρό εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος, στο Europa League δεν υπάρχουν βλέψεις κατάκτησης του οπότε το Κύπελλο φαντάζει ως ο μοναδικός στόχος που έχει απομείνει.
Πολλά τα προβλήματα και πάλι για τον Ράφα Μπενίτεθ που δεν υπολογίζει στους Τσιριβέγια, Πελίστρι, Κώτσιρα, Ντέσερς, αλλά είδε την ομάδα του να παίρνει ένα σπουδαίο διπλό στο Καραϊσκάκη και να πηγαίνει με καλή ψυχολογία στην Τούμπα.