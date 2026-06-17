Κριστιάν Καρεμπέ: Νέος πρόεδρος της Σανρεμέζε, ομάδα Δ' Ιταλίας
SPORTS
Κριστιάν Καρεμπέ Σανρεμέζε

Κριστιάν Καρεμπέ: Νέος πρόεδρος της Σανρεμέζε, ομάδα Δ' Ιταλίας

Ο Γάλλος κατέχει το  το 37,5% των μετοχών της Σανρεμέζε και είναι πλέον πρόεδρός της 

Κριστιάν Καρεμπέ: Νέος πρόεδρος της Σανρεμέζε, ομάδα Δ' Ιταλίας
Η Σανρεμέζε (Sanremese Calcio) ανακοίνωσε (17/6) επίσημα την ολοκλήρωση της νέας οργανωτικής δομής του συλλόγου υπό την προεδρία του Κριστιάν Καρεμπέ στη θέση του Αλεσάντρο Μασού που αποχωρεί.

Ο διάσημος Γάλλος, στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης του Ολυμπιακού, αγόρασε-όπως έγινε γνωστό τον περασμένο Δεκέμβριο- το 37,5% των μετοχών της Σανρεμέζε, ομάδα Δ’ κατηγορίας στης Ιταλίας, ενώ το άλλο 37,5% πήγε στον επιχειρηματία Θεόδωρο Ορνιθόπουλο.

Σε ανακοίνωσή τηου ο ιταλικός σύλλογος τόνισε ότι αυτή η μετάβαση αντιπροσωπεύει «πολύ περισσότερα από μια απλή αλλαγή στην κορυφή», αλλά την έναρξη «ενός μακροπρόθεσμου έργου που στοχεύει στην ενίσχυση κάθε πτυχής της Sanremese Calcio, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Μαζί, ξεκινάμε τώρα μια νέα εποχή με φιλοδοξία, ενότητα και αποφασιστικότητα».

Η νέα ιδιοκτησία του συλλόγου ανακοίνωσε επίσης ότι τους επόμενους μήνες νέα στελέχη της διοίκησης, στρατηγικοί εταίροι, χορηγοί και τεχνικό προσωπικό θα συμμετάσχουν στο έργο, με κοινό στόχο την οικοδόμηση «ένα σύγχρονο, φιλόδοξο και βιώσιμο κλαμπ που αντανακλά το πάθος και την ταυτότητα του Σαν Ρέμο και των οπαδών του».

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