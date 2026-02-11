Μπενίτεθ: «Για 70 λεπτά ήμασταν μέσα στο ματς, δυστυχώς σκόραρε ο αντίπαλος και όχι εμείς»
Όσα δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από τον ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ ήταν εμφανώς ανώτερος από τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε δίκαια στον τελικό του Κυπέλλου ποδοσφαίρου εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ.
Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος και αποκλείστηκε τελικά με ευκολία. Μετά το τέλος του ματς ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως η ομάδα του κατάφερε να μείνει στο παιχνίδι μέχρι περίπου το 70' και να διατηρήσει ελπίδες, όμως το γκολ του «δικεφάλου» της χάλασε τα σχέδια και κατέστησε αδύνατη την πρόκριση.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπενίτεθ
«Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, όμως για 70 λεπτά ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν με ένα δικό μας γκολ.
Δυστυχώς πάνω κάτω σε εκείνο το σημείο το δεχθήκαμε εμείς και δεν τα καταφέραμε.
Κάναμε κάποιες αλλαγές, χρειαζόμασταν ποδοσφαιριστές με ενέργεια για παραπάνω ένταση.
Όμως το γκολ που δεχθήκαμε δυσκόλεψε πολύ τα σχέδιά μας, καθώς βάλαμε ποδοσφαιριστές για να κάνουν επιθετικές ενέργειες και μετά ήμασταν ευάλωτοι στις αντεπιθέσεις».
