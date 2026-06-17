Παναθηναϊκός: Έπιασαν δουλειά οι πράσινοι, πρεμιέρα για Νίστρουπ
SPORTS
Γιάκομπ Νίστρουπ Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Έπιασαν δουλειά οι πράσινοι, πρεμιέρα για Νίστρουπ

Το πρώτο γκρουπ των παικτών του ΠΑΟ πέρασε από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις ενώ είχε και την πρώτη του γνωριμία με τον Δανό τεχνικό

Παναθηναϊκός: Έπιασαν δουλειά οι πράσινοι, πρεμιέρα για Νίστρουπ
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Έπιασε δουλειά ο Γιακούμπ Νίστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Δανό να έχει φτάσει από νωρίς στο Κορωπί παρέα με τον Ζέκα προκειμένου να δει τους παίκτες να περνούν απο τις απαραίτητες εξετάσεις.

Αναλυτικότερα λίγες μέρες πριν την αναχώρηση του Τριφυλλιού για την Ολλανδία και δύο ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του Δανού τεχνικού το πρώτο γκρουπ ποδοσφαιριστών έδωσε το «παρών» στο «Γ. Καλαφάτης». Ο λόγος για τους Βισέντε Ταμπόρδα, Ανάς Ζαρουρί, Ντάβιντε Καλάμπρια, Μανώλης Σιώπης, Αχμέντ Τουμπά, Χρήστος Γείτονας, Γιάννης Μπόκος, Γιώργος Κυριόπουλος, Ίνγκι Ίνγκασον, Σαντίνο Αντίνο και Λούκας Τσάβες. Μάλιστα μια φωτογραφία που ξεχώρισε από το post της Πράσινης ΠΑΕ είναι αυτή του Ζέκα με τον Νίστρουπ, με τους δύο να γνωρίζονται άριστα από τη συνυπήρξη τους στην Κοπεγχάγη.



Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού αναμένεται να περάσουν από εργομετρικά και ιατρικές εξετάσεις την Πέμπτη (18/6). Από εκεί και πέρα, οι Πράσινοι θα μετρήσουν αντίστροφα για την αναχώρησή τους στην Ολλανδία, καθώς στις 22 Ιουνίου η αποστολή θα ταξιδέψει στο Άπελντορν, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό κομμάτι της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να θυμίσουμε την προσεχή Κυριακή (21/06) στις 16:00 και θα λάβει χώρα στο προπονητικό κέντρο των «πρασίνων» η επίσημη παρουσίαση του Νίστρουπ, όπως ακριβώς είχε συμβεί και με τον προκάτοχο του.

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