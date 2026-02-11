Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ - ΟΦΗ το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στο Πανθεσσαλικό!
Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ - ΟΦΗ το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στο Πανθεσσαλικό!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» και οι «Ομιλήτες» θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στις 25 Απριλίου στον Βόλο – Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ με δύο νίκες επί του Παναθηναϊκού, ηρωική πρόκριση με δέκα παίκτες για τον ΟΦΗ στη Λιβαδειά

Το παζλ του μεγάλου τελικού για το Κύπελλο Ελλάδας 2026 συμπληρώθηκε! Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ είναι οι δύο ομάδες που θα παλέψουν για το βαρύτιμο τρόπαιο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου, μετά από δύο ημιτελικούς που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο δρόμος του ΠΑΟΚ: Κυριαρχία και «2 στα 2» επί του Παναθηναϊκού
Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου έδειξε χαρακτήρα και στα δύο παιχνίδια των ημιτελικών.

Στην πρώτη αναμέτρηση στη Λεωφόρο, ο Δικέφαλος με γκολ του Γιακουμάκη απέδρασε με το «διπλό» (0-1), παίρνοντας το πάνω χέρι.

Στη ρεβάνς της Τούμπας, οι Θεσσαλονικείς δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης, επικρατώντας ξανά με 2-0 με γκολ των Γιακουμάκη, Χατσίδη. Με συνολικό σκορ 3-0, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε πανηγυρικά στον 24ο τελικό της ιστορίας του, αναζητώντας την 9η κατάκτηση (τελευταία φορά το 2021).

Ο δρόμος του ΟΦΗ: Έπος στη Λιβαδειά 
Για τον ΟΦΗ, η πρόκριση είχε τη γεύση ενός αληθινού άθλου.

Μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Ηράκλειο, η ρεβάνς στη Βοιωτία εξελίχθηκε σε θρίλερ.

Παρά την αποβολή του Σαλσέδο στο 34', η ομάδα του Χρήστου Κόντη άντεξε την πίεση και με τη «χρυσή» κεφαλιά του Λαμπρόπουλου στο 45' πήρε τη νίκη με 0-1. Αυτή είναι η 4η συμμετοχή του ΟΦΗ σε τελικό, με τους Κρητικούς να θέλουν να επαναλάβουν το έπος του 1987, τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας.
