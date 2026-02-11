Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ - ΟΦΗ το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στο Πανθεσσαλικό!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» και οι «Ομιλήτες» θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στις 25 Απριλίου στον Βόλο – Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ με δύο νίκες επί του Παναθηναϊκού, ηρωική πρόκριση με δέκα παίκτες για τον ΟΦΗ στη Λιβαδειά