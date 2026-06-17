Axios: ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν ηλεκτρονικά ακόμη και σήμερα τη συμφωνία

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το MoU αντί για την Παρασκευή δια ζώσης