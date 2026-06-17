Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Παναθηναϊκός: Τελειώνει την μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά, αναμένεται την Πέμπτη στην Αθήνα ο Γάλλος
Παναθηναϊκός: Τελειώνει την μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά, αναμένεται την Πέμπτη στην Αθήνα ο Γάλλος
Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με τη Σαρλερουά και ο παίκτης έρχεται για εξετάσεις και υπογραφές
Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Ετιέν Καμαρά, καθώς οι «πράσινοι» έφτασαν σε συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού μέσου, αλλά και με τον ίδιο τον παίκτη.
Μάλιστα, ο υψηλόσωμος (1,90μ.) άσος, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική ομάδα κάτω των 20 ετών της Γαλλίας, αναμένεται αύριο (18/6) στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στο «τριφύλλι».
Έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματά του στις Τορσί και Ανζέ, ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στη Χάντερσφιλντ, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του τον Ιανουάριο του 2021, σε αγώνα Κυπέλλου. Το 2023 εντάχθηκε στο δυναμικό της Ουντινέζε, από την οποία τον απέκτησε η Σαρλερουά τον Φεβρουάριο του 2024.
Με τη βελγική ομάδα έχει καταγράψει 85 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δύο γκολ και πέντε ασίστ, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2025-26 μέτρησε 44 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
Μάλιστα, ο υψηλόσωμος (1,90μ.) άσος, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική ομάδα κάτω των 20 ετών της Γαλλίας, αναμένεται αύριο (18/6) στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στο «τριφύλλι».
Έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματά του στις Τορσί και Ανζέ, ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στη Χάντερσφιλντ, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του τον Ιανουάριο του 2021, σε αγώνα Κυπέλλου. Το 2023 εντάχθηκε στο δυναμικό της Ουντινέζε, από την οποία τον απέκτησε η Σαρλερουά τον Φεβρουάριο του 2024.
Με τη βελγική ομάδα έχει καταγράψει 85 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δύο γκολ και πέντε ασίστ, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2025-26 μέτρησε 44 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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