Χάαλαντ και Σαλάχ οι πιο «βαριά» φορολογούμενοι ποδοσφαιριστές στην Premier League
Οι δύο σούπερ σταρ κατέβαλαν συνολικά 37 εκατ. ευρώ σε φόρους την τελευταία χρονιά
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι οι ποδοσφαιριστές που πλήρωσαν τους περισσότερους φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο την τελευταία χρονιά, σύμφωνα με τη λίστα Sunday Times Football Tax List, επιβεβαιώνοντας όχι μόνο το αγωνιστικό αλλά και το οικονομικό τους «βάρος» στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
Ο Νορβηγός φορ της Μάντσεστερ Σίτι, σε ηλικία μόλις 25 ετών και ο νεότερος της λίστας, βρίσκεται στην κορυφή, έχοντας καταβάλει σχεδόν 20 εκατ. ευρώ σε φόρους μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. Το ποσό αυτό προκύπτει από τον εντυπωσιακό εβδομαδιαίο μισθό του, που αγγίζει τις 580.000 ευρώ, αλλά και από έσοδα ύψους 11,5 εκατ. ευρώ από μπόνους και δικαιώματα εικόνας.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος σταρ της Λίβερπουλ κατέβαλε φόρους που προσεγγίζουν τα 17 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του παρουσία στην ελίτ τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων. Αμφότεροι, μάλιστα, βρέθηκαν και στο top-100 των μεγαλύτερων φορολογουμένων του Ηνωμένου Βασιλείου, καταλαμβάνοντας τις θέσεις 72 (Χάαλαντ) και 81 (Σαλάχ), δίπλα σε προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής, του αθλητισμού και των επιχειρήσεων, όπως ο Χάρι Στάιλς, ο Άντονι Τζόσουα και η Τζ.Κ. Ρόουλινγκ.
Πίσω από το δίδυμο των επιθετικών ακολουθούν ο Κασεμίρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με περίπου 12,5 εκατ. ευρώ σε φόρους και ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος πρόσφατα έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του με την Τσέλσι, με καταβολές γύρω στα 11,25 εκατ. ευρώ. Πολύ κοντά βρίσκεται και ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ της Λίβερπουλ, μόλις 120.000 ευρώ πίσω από τον Στέρλινγκ.
Σημαντική παρουσία στη λίστα έχουν και οι Πορτογάλοι Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι), με φορολογικές εισφορές που αγγίζουν τα 10,45 εκατ. λίρες έκαστος.
