ΝΒΑ: Ο «εξωγήινος» Γουεμπανιάμα κράτησε «ζωντανό» το Σαν Αντόνιο με νίκη 111-115 στην Νέα Υόρκη

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά οδήγησε τους Σπερς στη νίκη με 115-111 επί των Νιου Γιορκ Νικς στο Game 3 των τελικών, και έτσι το Σαν Αντόνιο μείωσε τη σειρά σε 2-1