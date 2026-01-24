Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ιστιοπλοΐα: Ασημένιο μετάλλιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ILCA 6 η Ερμιόνη Γκίκα
Η Ερμιόνη Γκίκα πριν από λίγους μήνες στέφτηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Λος Άντζελες ενώ μέσα στο 2024 είχε πάρει και το πρωτάθλημα Ευρώπης
Νέα διάκριση για την Ερμιόνη Γκίκα.
Η νεαρή Ελληνίδα ιστιοπλόος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα ILCA 6 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ILCA U21 που ολοκληρώθηκε στο Λανθαρότε στα Κανάρια Νησιά.
Η Γκίκα στις 4 κούρσες που έγιναν το Σάββατο κατέλαβε την 16η, την 4η, την 12η και την 5η θέση και με σύνολο 87 βαθμών ποινής ανέβηκε στο 2ο σκαλί του βάθρου.
Άφησε στην 3η θέση την Ισπανίδα Αντριάνα Κάστρο που είχε 94 β.π. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Ιταλίδα Τζινέβρα Καρακιόλο με 49 β.π.
Τον περασμένο Αύγουστο η αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ILCA 6 στο Λος Αντζελες ενώ τον Απρίλιο του 2024 στην Πορτογαλία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στα ILCA 6 Youth!
Τα 13 μετάλλια της Ερμιόνης Γκίκα
2022 (Πολωνία-ευρωπαϊκό): Χάλκινο U16 Ilca4
2022 (Πορτογαλία-παγκόσμιο): Ασημένιο U16 Ilca4
2023 (Ισπανία-ευρωπαϊκό): 2 χρυσά U16+U18 Ilca4
2023 (Βόλος-παγκόσμιο): 2 χρυσά U16+U18 Ilca4
2024 (Αργεντινή-παγκόσμιο): Ασημένιο U17 Ilca6
2024 (Ιταλία-παγκόσμιο): Ασημένιο U17 Ilca6
2024 (Ιρλανδία-ευρωπαϊκό): Χρυσό U17-χάλκινο U19 Ilca6
2025 (Πορτογαλία-ευρωπαϊκό): Χρυσό U19 Ilca6
2025 (ΗΠΑ-παγκόσμιο): Χρυσό U19 Ilca6
2026 (Ισπανία-παγκόσμιο): Αργυρό U21 Ilca6
