Ποδόσφαιρο από άλλο πλανήτη στην Ιαπωνία: 60.000 θεατές για έναν τελικό λυκείων!
SPORTS
Ιαπωνία Σχολικό πρωτάθλημα

Ποδόσφαιρο από άλλο πλανήτη στην Ιαπωνία: 60.000 θεατές για έναν τελικό λυκείων!

Εικόνες που προκαλούν δέος στο Εθνικό Στάδιο του Τόκιο

Ποδόσφαιρο από άλλο πλανήτη στην Ιαπωνία: 60.000 θεατές για έναν τελικό λυκείων!
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ενώ στην Ευρώπη τα φώτα στρέφονται στα μεγάλα επαγγελματικά πρωταθλήματα, στην Ιαπωνία συντελέστηκε ένα αθλητικό και κοινωνικό φαινόμενο που δύσκολα συναντά κανείς αλλού στον κόσμο. Περισσότεροι από 60.000 φίλαθλοι κατέκλυσαν το Εθνικό Στάδιο του Τόκιο για να παρακολουθήσουν το Πανιαπωνικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Λυκείων, μια διοργάνωση που έχει εξελιχθεί σε αθλητικό γεγονός πρώτου μεγέθους για τη χώρα.

Η προσέλευση-ρεκόρ υπογραμμίζει το πάθος των Ιαπώνων για το ποδόσφαιρο που παραμένει ένα μαζικό, λαϊκό γεγονός, με δύναμη να γεμίζει ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα της χώρας.  Σε σχέση με τον περσινό τελικό, που είχε 58.347 θεατές, η φετινή διοργάνωση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ και ανέβασε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά με την προσέλευση να φτάνει τους 60.142 θεατές.

Το τουρνουά συγκεντρώνει τις κορυφαίες ομάδες λυκείων από κάθε περιφέρεια της χώρας, με τη φάση των νοκ-άουτ να κορυφώνεται στο εμβληματικό στάδιο της πρωτεύουσας.



Το συγκεκριμένο τουρνουά όπως είναι φυσικό αποτελεί τον προθάλαμο για την επαγγελματική καριέρα. Στις κερκίδες βρίσκονταν εκατοντάδες σκάουτ από ομάδες της J-League, αλλά και ευρωπαϊκούς συλλόγους, αναζητώντας το επόμενο μεγάλο ταλέντο.

Πολλοί από τους τωρινούς διεθνείς της Ιαπωνίας, που διαπρέπουν στα γήπεδα της Ευρώπης, ξεκίνησαν την καριέρα τους ακριβώς από αυτή τη διοργάνωση, παίζοντας μπροστά σε χιλιάδες συμμαθητές και φιλάθλους.

Κλείσιμο
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης