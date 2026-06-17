Ο Νετανιάχου ήταν ενήμερος για το περιεχόμενο της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές
Ο Νετανιάχου ήταν ενήμερος για το περιεχόμενο της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές
Αξιωματούχοι των ΗΠΑ αποκάλυψαν στο Channnel 12 ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θεωρεί τη συμφωνία μεγάλη επιτυχία εφόσον εφαρμοστεί όπως προβλέπεται
Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Ουάσινγκτον βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Νετανιάχου θεωρούσε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει «μεγάλη επιτυχία» εφόσον εφαρμοστεί όπως προβλέπεται.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Times of Israel, η αμερικανική κυβέρνηση διατηρούσε διαρκή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.
Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι ο Νετανιάχου είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία ως πιθανή «μεγάλη επιτυχία», εάν εφαρμοστεί όπως ακριβώς περιγράφεται στο κείμενο των διαπραγματεύσεων.
Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι απέρριψαν παράλληλα δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία η ισραηλινή κυβέρνηση δεν είχε ενημερωθεί για το περιεχόμενο της συμφωνίας.
Όπως ανέφεραν, ακόμη και αν ο Νετανιάχου δεν είχε λάβει το πλήρες κείμενο του εγγράφου τις τελευταίες μία ή δύο ημέρες, γνώριζε καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τα βασικά στοιχεία και τις προβλέψεις του.
Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν ζήτησε ποτέ να δει το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Αν και διατηρούσε επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής της και τις πιθανότητες επιτυχίας της, θεωρούσε ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντικό διπλωματικό και στρατηγικό επίτευγμα εφόσον υλοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό.
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με όσα μετέδωσε το Channel 12 την προηγούμενη ημέρα. Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο είχε αναφέρει ότι το Ισραήλ δεν είχε ακόμη λάβει επίσημη ενημέρωση για τους τελικούς όρους της συμφωνίας.
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ζητήσει να εξετάσει το μνημόνιο κατανόησης, ωστόσο η Ουάσινγκτον φέρεται να αρνήθηκε το αίτημα, εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι λεπτομέρειες του εγγράφου θα μπορούσαν να διαρρεύσουν.
Οι αμερικανικές πηγές, πάντως, επιμένουν ότι δεν υπήρξε ουσιαστικό έλλειμμα ενημέρωσης εκ μέρους του Ισραήλ και ότι ο Νετανιάχου ήταν ενήμερος για το περιεχόμενο και την πορεία των συνομιλιών καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Times of Israel, η αμερικανική κυβέρνηση διατηρούσε διαρκή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.
Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι ο Νετανιάχου είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία ως πιθανή «μεγάλη επιτυχία», εάν εφαρμοστεί όπως ακριβώς περιγράφεται στο κείμενο των διαπραγματεύσεων.
MOU IN SHORT— Open Source Intel (@Osint613) June 17, 2026
📌 1. Ceasefire
Immediate and permanent ceasefire across all fronts, including Lebanon, with both sides agreeing not to resume hostilities.
📌 2. Sovereignty
The U.S. and Iran agree not to interfere in each other’s internal affairs and to respect territorial…
Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι απέρριψαν παράλληλα δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία η ισραηλινή κυβέρνηση δεν είχε ενημερωθεί για το περιεχόμενο της συμφωνίας.
Όπως ανέφεραν, ακόμη και αν ο Νετανιάχου δεν είχε λάβει το πλήρες κείμενο του εγγράφου τις τελευταίες μία ή δύο ημέρες, γνώριζε καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τα βασικά στοιχεία και τις προβλέψεις του.
Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν ζήτησε ποτέ να δει το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Αν και διατηρούσε επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής της και τις πιθανότητες επιτυχίας της, θεωρούσε ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντικό διπλωματικό και στρατηγικό επίτευγμα εφόσον υλοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό.
Δεν ζήτησε να δει το πλήρες κείμενο της συμφωνίας
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με όσα μετέδωσε το Channel 12 την προηγούμενη ημέρα. Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο είχε αναφέρει ότι το Ισραήλ δεν είχε ακόμη λάβει επίσημη ενημέρωση για τους τελικούς όρους της συμφωνίας.
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ζητήσει να εξετάσει το μνημόνιο κατανόησης, ωστόσο η Ουάσινγκτον φέρεται να αρνήθηκε το αίτημα, εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι λεπτομέρειες του εγγράφου θα μπορούσαν να διαρρεύσουν.
Οι αμερικανικές πηγές, πάντως, επιμένουν ότι δεν υπήρξε ουσιαστικό έλλειμμα ενημέρωσης εκ μέρους του Ισραήλ και ότι ο Νετανιάχου ήταν ενήμερος για το περιεχόμενο και την πορεία των συνομιλιών καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
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