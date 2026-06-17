«Ταξιδεύουμε 850 χιλιόμετρα για να κουρευτεί ο γιος μας», κομμωτήριο στη Βρετανία απευθύνεται σε ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού

Από τις κρίσεις πανικού στην ανυπομονησία

«Από φόβο σε αγάπη»

«Ξεχνά ότι κουρεύεται»

Ένας χώρος που αλλάζει ζωές

«Δεν είναι μόνο το κούρεμα», εξηγεί η Καρολάιν. «Υπάρχει το θέμα με τις τρίχες που πέφτουν πάνω τους, η μπέρτα, οι κουρευτικές μηχανές.Συνήθως ξεκινώ με ψαλίδι και μετά προχωράμε σταδιακά. Το σημαντικό είναι να χτίζεται σχέση εμπιστοσύνης.Οι περισσότεροι πελάτες έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες με κουρέματα στο παρελθόν, οπότε προσπαθούμε να γκρεμίσουμε αυτά τα εμπόδια».Ο Άλεξ παλιότερα πάθαινε έντονες κρίσεις κατά τη διάρκεια του κουρέματος. Σήμερα το απολαμβάνει.«Αν αναστατωνόταν ή υπερδιεγειρόταν, μπορούσε να φύγει στη μέση του κουρέματος και να μείνει με μισό κούρεμα», λέει ο πατέρας του.«Η Καρολάιν όμως προσαρμόζεται στις κινήσεις των παιδιών. Αν μετακινηθούν ή τινάξουν το κεφάλι τους, εκείνη ακολουθεί τον ρυθμό τους. Αυτό είναι το κλειδί για εμάς, μαζί με το ήρεμο περιβάλλον του χώρου».Ο Γκάρι Νιούμαν έχει έναν 14χρονο γιο, τον Όλιβερ, που είναι αυτιστικός και μη λεκτικός. Κάποτε ο Όλιβερ ένιωθε τόσο πιεσμένος στα κομμωτήρια ώστε αντιδρούσε χτυπώντας ή κλωτσώντας. Ο Γκάρι κάνει κάθε φορά διαδρομή 340 χιλιομέτρων μετ’ επιστροφής και έξι ώρες οδήγησης για να τον πάει στο Blade. «Αξίζει 100%», λέει. «Περάσαμε από το να φοβόμαστε κάθε κούρεμα στο να το λατρεύει. Στην αρχή έπρεπε να τον κρατάμε στην καρέκλα. Τώρα κάθεται μόνος του. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη που έχει χτίσει με την Καρολάιν όλα αυτά τα χρόνια. Της είμαστε αιώνια ευγνώμονες». Πριν τη γνωρίσουν, ορισμένοι κομμωτές φοβούνταν ακόμη και να πλησιάσουν τον Όλιβερ, μήπως τους χτυπήσει άθελά του με χέρια ή πόδια. Τώρα κάθεται, κάνει λίγες βόλτες στον χώρο, βγάζει την μπλούζα του για να μην κολλήσουν τρίχες στα ρούχα του και επιστρέφει στην καρέκλα. «Είναι πραγματικά πανέμορφο να το βλέπεις», λέει ο πατέρας του. «Πλέον ρωτάει πότε θα είναι το επόμενο κούρεμά του και το σημειώνει στο ημερολόγιο».Η 43χρονη Χέιλι Ίνγκραμ πηγαίνει τον γιο της, Νόα, στο κομμωτήριο από τότε που ήταν πέντε ετών. Ο Νόα, σήμερα 13 ετών, έχει σοβαρό μη λεκτικό αυτισμό και διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας. «Ο Νόα δεν συμπαθεί εύκολα τους ανθρώπους, αλλά δέθηκε με την Καρολάιν. Τον κάνει να ξεχνά ότι κουρεύεται», λέει η μητέρα του. «Πηγαίνουμε κάθε έξι εβδομάδες από τότε και πλέον κουρεύεται στον κεντρικό χώρο του κομμωτηρίου. Αν μου το έλεγαν όταν ήταν πέντε χρονών, δεν θα το πίστευα». Παλαιότερα δεν μπορούσε να αντέξει ούτε την παρουσία του σε κομμωτήριο. «Η ζωή με ένα παιδί με αναπηρία μπορεί να είναι πολύ αγχωτική και τα κουρέματα ήταν μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Οι θόρυβοι ήταν υπερβολικοί, το περιβάλλον τον πίεζε και αναγκαζόμασταν να φύγουμε. Τώρα όμως δεν υπάρχει φόβος ούτε άγχος. Είναι μια υπέροχη εμπειρία».Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Αυτισμού. Πολλά παιδιά και νέοι με αυτισμό δυσκολεύονται ιδιαίτερα με τα κουρέματα, επειδή πρόκειται για μια έντονα αισθητηριακή εμπειρία.Η Καρολάιν λέει ότι έγινε ακόμη πιο ευαισθητοποιημένη όταν η δική της κόρη διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή επιληψίας σε ηλικία έξι ετών. «Εγώ και αυτοί οι γονείς έχουμε περάσει πολλά μαζί», λέει.«Υπάρχουν πολλά δάκρυα, γιατί μερικές φορές χρειάζονται χρόνια μέχρι ένα παιδί να καθίσει σε αυτή την καρέκλα. Όταν όμως σου δώσει μια αγκαλιά, ένα φιλί ή ένα "high five", είναι το πιο υπέροχο συναίσθημα».Από τον Ιανουάριο έως το τέλος Απριλίου, η Καρολάιν – που έχει ΔΕΠΥ – πραγματοποίησε 284 αισθητηριακά κουρέματα.Μάλιστα δημιούργησε και το Eden Room, έναν ξεχωριστό χώρο για αγχωμένους πελάτες κάθε ηλικίας.«Υπάρχουν πολλές γυναίκες που δυσκολεύονται πολύ να κουρευτούν», εξηγεί.Το κομμωτήριο έχει προταθεί για National Diversity Award, ενώ η ίδια πιστεύει ότι ολοένα και περισσότεροι κομμωτές αναζητούν τρόπους να κάνουν τους χώρους τους πιο φιλικούς προς τα νευροδιαφορετικά άτομα.«Ελπίζω να ανοίξω μια ακαδημία εκπαίδευσης κουρέων και να προσφέρω μαθήματα από εδώ», λέει.«Ελπίζω μέσα στον επόμενο χρόνο να κάνω πραγματικότητα κάποια από αυτά τα όνειρα και να συμβάλω στην ευαισθητοποίηση του κόσμου».