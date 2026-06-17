Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Κατασχέθηκαν περισσότερες από 66.000 «μαϊμού» φανέλες του Μουντιάλ στην Ισπανία, πάνω από 7 εκατ. η ζημία
Κατασχέθηκαν περισσότερες από 66.000 «μαϊμού» φανέλες του Μουντιάλ στην Ισπανία, πάνω από 7 εκατ. η ζημία
Διεθνής επιχείρηση με τη συμμετοχή Interpol, Europol, OLAF και EUIPO αποκάλυψε κύκλωμα διακίνησης απομιμήσεων αθλητικών εμφανίσεων
Η ισπανική αστυνομία προχώρησε σε μεγάλη επιχείρηση κατά της «αθλητικής πειρατείας», κατασχέοντας περισσότερες από 66.000 απομιμήσεις ποδοσφαιρικών εμφανίσεων και σετ φανελών εθνικών ομάδων για το Μουντιάλ, συνολικού βάρους άνω των 16 τόνων, ενώ πραγματοποιήθηκαν 95 συλλήψεις σε 15 τοποθεσίες.
Η επιχείρηση που ξεκίνησε από τον Απρίλιο, πραγματοποιήθηκε σε Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Μάλαγα, Έλτσε και Ντένια, με τις αρχές να πραγματοποιούν εφόδους σε περισσότερες από 15 τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων βιομηχανικές αποθήκες, κατοικίες, υπαίθριες αγορές και σημεία αποθήκευσης που συνδέονταν με εταιρείες ταχυμεταφορών. Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν 95 συλλήψεις, ενώ οι αρχές εντόπισαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων που προορίζονταν για πώληση μέσω παράνομου πλανόδιου εμπορίου, υπαίθριων αγορών, ηλεκτρονικών πλατφορμών και κοινωνικών δικτύων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα προϊόντα είχαν σημαντικά χαμηλότερη ποιότητα από τα αυθεντικά, ενώ η εμπορική τους διάθεση παραβίαζε δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εμπορικά σήματα. Η αξία των κατασχεθέντων προϊόντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ στην παράνομη αγορά, ενώ η συνολική οικονομική ζημία για τους κατόχους των δικαιωμάτων, τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις εταιρείες των οποίων τα σχέδια αντιγράφηκαν υπολογίζεται σε πάνω από 7 εκατ. ευρώ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του EMPACT, της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την αντιμετώπιση εγκληματικών απειλών, υπό τον συντονισμό της Europol και της Interpol, με τη συμμετοχή της OLAF και του EUIPO.
Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και πως οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.
Η επιχείρηση που ξεκίνησε από τον Απρίλιο, πραγματοποιήθηκε σε Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Μάλαγα, Έλτσε και Ντένια, με τις αρχές να πραγματοποιούν εφόδους σε περισσότερες από 15 τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων βιομηχανικές αποθήκες, κατοικίες, υπαίθριες αγορές και σημεία αποθήκευσης που συνδέονταν με εταιρείες ταχυμεταφορών. Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν 95 συλλήψεις, ενώ οι αρχές εντόπισαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων που προορίζονταν για πώληση μέσω παράνομου πλανόδιου εμπορίου, υπαίθριων αγορών, ηλεκτρονικών πλατφορμών και κοινωνικών δικτύων.
Η έρευνα ξεκίνησε όταν οι ισπανικές αρχές διαπίστωσαν αυξημένη εισροή απομιμήσεων αθλητικών εμφανίσεων με προορισμό την ισπανική αγορά. Ανάμεσα στα προϊόντα που κατασχέθηκαν βρίσκονταν κυρίως απομιμήσεις της επίσημης φανέλας της εθνικής Ισπανίας, αλλά και εμφανίσεις άλλων εθνικών ομάδων και συλλόγων με ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
🚩Intervenidas más de 16 toneladas de equipaciones de #fútbol falsificadas que iban a distribuirse durante el Mundial de Fútbol 2026 ⚽️— Policía Nacional (@policia) June 17, 2026
🚔Incautados más de 66.000 camisetas y conjuntos falsificados
👉Valor de venta en mercado de más de 7.000.000💶
🔹Registros: #Madrid,… pic.twitter.com/lzWCGXEEcs
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα προϊόντα είχαν σημαντικά χαμηλότερη ποιότητα από τα αυθεντικά, ενώ η εμπορική τους διάθεση παραβίαζε δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εμπορικά σήματα. Η αξία των κατασχεθέντων προϊόντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ στην παράνομη αγορά, ενώ η συνολική οικονομική ζημία για τους κατόχους των δικαιωμάτων, τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις εταιρείες των οποίων τα σχέδια αντιγράφηκαν υπολογίζεται σε πάνω από 7 εκατ. ευρώ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του EMPACT, της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την αντιμετώπιση εγκληματικών απειλών, υπό τον συντονισμό της Europol και της Interpol, με τη συμμετοχή της OLAF και του EUIPO.
Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και πως οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.
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