Τένις: 21χρονος Δομινικανός τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων ετών για στημένα παιχνίδια

Η θέση του χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο λόγω της στάσης που κράτησε ο ίδιος ο αθλητής που δεν συνεργάστηκε με τις Αρχές