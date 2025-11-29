Ράφα Ναδάλ: Τιμήθηκε από την Μαγιόρκα για την προσφορά του στον αθλητισμό και στην κοινωνία - Βίντεο, φωτογραφίες
Ράφα Ναδάλ: Τιμήθηκε από την Μαγιόρκα για την προσφορά του στον αθλητισμό και στην κοινωνία

Η Μαγιόρκα τον τίμησε πριν από το παιχνίδι με την Οσασούνα

O Ράφα Ναδάλ δεν έκρυψε ποτέ την μεγάλη του αγάπη για την ποδοσφαιρική ομάδα της Μαγιόρκα. 

Δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς αφού είναι η ομάδα της γενέτειράς του και η ομάδα στην οποία έγραψε ιστορία ο θείος του Μινγκέλ Άνχελ Ναδάλ πριν πάρει μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα. 

Ο Ράφα Ναδάλ μεγάλωσε στο γήπεδο της  Μαγιόρκα και είναι το καμάρι των  Βαλεαρίδων Νήσων αφού είναι ο μεγαλύτερος αθλητής που έχουν βγάλει στην ιστορία. 

Ο σπουδαίος τενίστας που ζει μόνιμα στη Μαγιόρκα πριν από το παιχνίδι του Σαββάτου με την Οσασούνα για τη La Liga βρέθηκε στο γήπεδο και τιμήθηκε από τη διοίκηση της ομάδας. 

Πήρε το βραβείο «Dimoni d'Honor» το οποίο δίνεται για πρώτη φορά. Το βραβείο δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό αλλά και την προσφορά στην τοπική κοινωνία. 

«Ο σύλλογος ήθελε να αναγνωρίσει δημόσια την καριέρα του τενίστα από τη Μαγιόρκα, ενός παγκόσμιου αστέρα του οποίου η κληρονομιά ξεπερνά το άθλημά του. Το πνεύμα αποφασιστικότητάς του, η αφοσίωσή του, η ταπεινότητά του και η εξαιρετική του καριέρα τον έχουν μετατρέψει σε μια προσωπικότητα που θαυμάζεται σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί μεγάλη πηγή υπερηφάνειας για τη Μαγιόρκα και την Ισπανία» ανέφερε σε δελτίο τύπου η Μαγιόρκα. 

Πάντως η ομάδα δεν κέρδισε αλλά έμεινε στο 2-2 με την Οσασούνα. 
