Ράφα Ναδάλ: Τιμήθηκε από την Μαγιόρκα για την προσφορά του στον αθλητισμό και στην κοινωνία - Βίντεο, φωτογραφίες

Βαλεαρίδων Νήσων αφού είναι ο μεγαλύτερος αθλητής που έχουν βγάλει στην ιστορία.







«

Dimoni

d'Honor

» το οποίο δίνεται για πρώτη φορά. Το βραβείο δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό αλλά και την προσφορά στην τοπική κοινωνία.



« Ο σύλλογος ήθελε να αναγνωρίσει δημόσια την καριέρα του τενίστα από τη Μαγιόρκα, ενός παγκόσμιου αστέρα του οποίου η κληρονομιά ξεπερνά το άθλημά του. Το πνεύμα αποφασιστικότητάς του, η αφοσίωσή του, η ταπεινότητά του και η εξαιρετική του καριέρα τον έχουν μετατρέψει σε μια προσωπικότητα που θαυμάζεται σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί μεγάλη πηγή υπερηφάνειας για τη Μαγιόρκα και την Ισπανία » ανέφερε σε δελτίο τύπου η Μαγιόρκα.



Πάντως η ομάδα δεν κέρδισε αλλά έμεινε στο 2-2 με την Οσασούνα.







