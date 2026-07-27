Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας δύο παιδιών μετά από πτώση οχήματος σε χαράδρα
ΕΛΛΑΔΑ
Κεφαλονιά Τροχαίο Νεκρός Θάνατος

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας δύο παιδιών μετά από πτώση οχήματος σε χαράδρα

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η ανάρτηση του οδηγού πριν το περιστατικό - Μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας δύο παιδιών μετά από πτώση οχήματος σε χαράδρα
3 ΣΧΟΛΙΑ
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς μετά το τροχαίο όπου είχε σαν αποτέλεσμα 30χρονος πατέρας δύο παιδιών να αφήσει την τελευταία του πνοή. 

Το τροχαίο έγινε στην περιοχή του Χάρακα, στα βόρεια του νησιού, όταν το επαγγελματικό όχημα κατέληξε στο βάθος της απόκρημνης χαράδρας μετά από ελεύθερη πτώση δεκάδων μέτρων, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr.  Η σορός του 30χρονου πατέρα δύο ανήλικων παιδιών εντοπίστηκε σε απομονωμένη, βραχώδη παραλία προς την πλευρά της Άσσου.

Στο σημείο της τραγωδίας στήθηκε άμεσα μια εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα και απόκρημνα περάσματα του οδικού δικτύου της βόρειας Κεφαλονιάς.  Λόγω του εδάφους, οι πυροσβέστες υποχρεώθηκαν να προσεγγίσουν το σημείο διά θαλάσσης, χρησιμοποιώντας σκάφος για να παραλάβουν τη σορό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του inkefalonia.gr, ο νεαρός οδηγός, λίγο πριν από το περιστατικό, είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το συγκεκριμένο μήνυμα: «Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Μια συμβουλή θέλω να δώσω: όταν έχετε ένα πρόβλημα, να ζητάτε βοήθεια. Να αγαπάτε όσους σας στέκονται και να τους φροντίζετε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά. Τέλος διαδρομής για μένα. Rest in Peace».

kefalonia-mesa-anartisi

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε στο κενό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η ανάρτηση στα social media βρίσκεται υπόψη των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. 

Δείτε φωτογραφίες: 

troxaio-kefalonia1
troxaio-kefalonia2
troxaio-kefalonia3
troxaio-kefalonia4
troxaio-kefalonia6
troxaio-kefalonia7
troxaio-kefalonia10jpg
troxaio-kefalonia5


3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης