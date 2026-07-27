Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας δύο παιδιών μετά από πτώση οχήματος σε χαράδρα

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η ανάρτηση του οδηγού πριν το περιστατικό - Μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του