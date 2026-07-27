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Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας δύο παιδιών μετά από πτώση οχήματος σε χαράδρα
Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας δύο παιδιών μετά από πτώση οχήματος σε χαράδρα
Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η ανάρτηση του οδηγού πριν το περιστατικό - Μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς μετά το τροχαίο όπου είχε σαν αποτέλεσμα 30χρονος πατέρας δύο παιδιών να αφήσει την τελευταία του πνοή.
Το τροχαίο έγινε στην περιοχή του Χάρακα, στα βόρεια του νησιού, όταν το επαγγελματικό όχημα κατέληξε στο βάθος της απόκρημνης χαράδρας μετά από ελεύθερη πτώση δεκάδων μέτρων, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr. Η σορός του 30χρονου πατέρα δύο ανήλικων παιδιών εντοπίστηκε σε απομονωμένη, βραχώδη παραλία προς την πλευρά της Άσσου.
Στο σημείο της τραγωδίας στήθηκε άμεσα μια εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα και απόκρημνα περάσματα του οδικού δικτύου της βόρειας Κεφαλονιάς. Λόγω του εδάφους, οι πυροσβέστες υποχρεώθηκαν να προσεγγίσουν το σημείο διά θαλάσσης, χρησιμοποιώντας σκάφος για να παραλάβουν τη σορό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του inkefalonia.gr, ο νεαρός οδηγός, λίγο πριν από το περιστατικό, είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το συγκεκριμένο μήνυμα: «Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Μια συμβουλή θέλω να δώσω: όταν έχετε ένα πρόβλημα, να ζητάτε βοήθεια. Να αγαπάτε όσους σας στέκονται και να τους φροντίζετε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά. Τέλος διαδρομής για μένα. Rest in Peace».
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε στο κενό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η ανάρτηση στα social media βρίσκεται υπόψη των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
Δείτε φωτογραφίες:
Το τροχαίο έγινε στην περιοχή του Χάρακα, στα βόρεια του νησιού, όταν το επαγγελματικό όχημα κατέληξε στο βάθος της απόκρημνης χαράδρας μετά από ελεύθερη πτώση δεκάδων μέτρων, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr. Η σορός του 30χρονου πατέρα δύο ανήλικων παιδιών εντοπίστηκε σε απομονωμένη, βραχώδη παραλία προς την πλευρά της Άσσου.
Στο σημείο της τραγωδίας στήθηκε άμεσα μια εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα και απόκρημνα περάσματα του οδικού δικτύου της βόρειας Κεφαλονιάς. Λόγω του εδάφους, οι πυροσβέστες υποχρεώθηκαν να προσεγγίσουν το σημείο διά θαλάσσης, χρησιμοποιώντας σκάφος για να παραλάβουν τη σορό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του inkefalonia.gr, ο νεαρός οδηγός, λίγο πριν από το περιστατικό, είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το συγκεκριμένο μήνυμα: «Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Μια συμβουλή θέλω να δώσω: όταν έχετε ένα πρόβλημα, να ζητάτε βοήθεια. Να αγαπάτε όσους σας στέκονται και να τους φροντίζετε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά. Τέλος διαδρομής για μένα. Rest in Peace».
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε στο κενό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η ανάρτηση στα social media βρίσκεται υπόψη των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
Δείτε φωτογραφίες:
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