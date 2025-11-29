Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση

Ο υετός σε βίντεο μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδος

Συνολική εικόνα για την Ελλάδα και Βαλκάνια

Κατά τη δεύτερη εβδομάδα, το ECMWF δείχνει ότι το υγρό σκηνικό του καιρού επιμένει και ενισχύεται στο Ανατολικό Αιγαίο, με μεγαλύτερες αποκλίσεις σε Ανατολική Στερεά – Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Δυτικές ακτές της Τουρκίας. Η τάση αυτή υποδηλώνει επαναλαμβανόμενες διόδους υετοφόρων συστημάτων από το Μυρτώο και τη Θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου, με πιθανές αναπτύξεις στον άξονα Κρήτης – Καρπάθου – Ρόδου. Πρόκειται για κλασική διάταξη πρώιμου χειμώνα, όπου η θερμή θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου ενισχύει τη δυναμική των συστημάτων.Θετικό το ισοζύγιο της βροχής και για την περιοχή της Κύπρου.Στο υπόλοιπο ελληνικό έδαφος η τάση δείχνει υετικές τιμές κοντά ή λίγο πάνω από το κανονικό, με εξαίρεση ορεινές ζώνες της δυτικής και βόρειας χώρας όπου οι αποκλίσεις είναι ουδέτερες — ένδειξη ότι τα κύρια περάσματα θα κινούνται ελαφρώς νοτιοανατολικότερα.Το διάστημα 1–15 Δεκεμβρίου φαίνεται να χαρακτηρίζεται από αυξημένο υετό στη νότια και ανατολική Ελλάδα, με έμφαση σε Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Προβλέπονται επαναλαμβανόμενα υετοφόρα επεισόδια στο Αιγαίο, πιθανώς σύντομα αλλά έντονα, ενώ πιο ήπιο υετικό σκηνικό θα έχουμε στα δυτικά και τα βόρεια, όπου η συνολική βροχόπτωση θα βρίσκεται γύρω από τα κλιματικά κανονικά επίπεδα. Όλες αυτές τις ημέρες θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για επεισόδια ραγδαίας βροχόπτωσης σε ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές λόγω σύγκλισης και τοπογραφικών ενισχύσεων.Η παρουσία αρνητικών αποκλίσεων στη βόρεια Βαλκανική και θετικών στη νότια Ελλάδα υποδηλώνει ένα σκηνικό του καιρού όπου τα βαρομετρικά χαμηλά δίνουν βάρος στη Μεσόγειο, αφήνοντας την ενδοχώρα των Βαλκανίων πιο ξηρή. Αυτό συχνά συνδυάζεται με αντικυκλωνικά πεδία πάνω από Ουγγαρία–Ρουμανία, ροή χαμηλών από Αδριατική–Ιόνιο προς Αιγαίο, οπότε η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ζώνη όπου τα χαμηλά συγκεντρώνουν υγρασία από θάλασσα και αποδίδουν σημαντικό υετό.Με βάση τα παραπάνω, η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα εάν συμβούν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών. Η τάση των δύο εβδομάδων δεν δείχνει “καίριο” καιρικό μοτίβο, αλλά μία σταθερά υγρή περίοδο, κυρίως για το Αιγαίο και τα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας».