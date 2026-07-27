Η Φιλαδέλφεια ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς: Πήρε το Νο23, δείτε βίντεο
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Η Φιλαδέλφεια ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς: Πήρε το Νο23, δείτε βίντεο

Ο «Βασιλιάς» βρήκε τον τέταρτο σταθμό στη μεγάλη του καριέρα, μετά από τέσσερα πρωταθλήματα με το Μαϊάμι (δύο), το Κλίβελαντ και τους Λέικερς

Η Φιλαδέλφεια ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς: Πήρε το Νο23, δείτε βίντεο
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Η μεταγραφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς στη Φιλαδέλφεια είναι πλέον επίσημη. 

Ο «Βασιλιάς» βρήκε τον τέταρτο και λογικά τελευταίο, σταθμό στη μεγάλη του καριέρα. Μετά από τέσσερα πρωταθλήματα με το Μαϊάμι (δύο), το Κλίβελαντ και τους Λέικερς, ο 41χρονος σούπερ σταρ είναι και επίσημα μέλος του ρόστερ των Σίξερς. 

«Δεν μπορώ να το πιστέψω, αυτή είναι η ζωή μου» ήταν η ατάκα που συνοδεύει την ανακοίνωση. Τόσο από την ομάδα, όσο και από τον Τζέιμς. 

Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ θα φορά και στη Φιλαδέλφεια, τη φανέλα με το Νο23. Με στόχο φυσικά ξεκάθαρα την κατάκτηση του πέμπτου δαχτυλιδιού στην καριέρα του. Και το πρώτο για τους Σίξερς από το 1983.
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