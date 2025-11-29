Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone - Το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, θα το κλείσουμε από την στεριά

Για τα anti-drones συστήματα, ανέφερε ότι «η χώρα η οποία εκφράζει τη πιο υπαρκτή απειλή για εμάς παράγει drones, και από τις πληροφορίες που έχουμε, έχει άνω του ενός εκατομμυρίου drones έτοιμα αυτήν την στιγμή που συζητάμε».Ο κ. Δένδιας ανέλυσε ότι έχει γίνει «μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και με το ΕΛΚΑΚ και υπάρχει σε παραγωγή το πρώτο ελληνικό anti-drone σύστημα, ο “Κένταυρος”, ο οποίος έχει δοκιμαστεί και σε πραγματικές συνθήκες μάχης στην Ερυθρά Θάλασσα και το οποίο θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε και να πολλαπλασιάζουμε».Τόνισε ότι ο “Κένταυρος” θα υπάρχει «σε όλες της ελληνικές φρεγάτες αλλά θα τον μετατρέψουμε και σε χρήσεις στεριάς και με διάφορα παράγωγά του μικρότερα και αναλόγως χρήσης, τον “Ωρίωνα” και τον “Τηλέμαχο”, έτσι λέγονται, θα μπορέσουμε να καλύψουμε τον χώρο μας απέναντι στα drones».Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι «μια ολιστική προσέγγιση» που «φιλοδοξεί να κλείσει τον χώρο συνολικά, στον αέρα, στη θάλασσα, κάτω από τη θάλασσα» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.Για τον Στρατό Ξηράς, είπε ότι «το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι» και εξήγησε: «Αυτό που λέμε όπλο είναι το drone. Το drone, το First Person View. Με αυτό μάχεται. Αυτό είναι και το όπλο και η σφαίρα. Και είναι αναλώσιμο. Ο ελληνικός στρατός πρέπει λοιπόν -και το κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα- να φύγει από την εποχή του όπλου και να πάει στην εποχή του drone. Που σημαίνει ο κάθε ένας στρατιώτης να είναι εκπαιδευμένος στην χρήση drones. Και γι’ αυτό κάνουμε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση στον τρόπο που θα εκπαιδεύονται οι στρατιώτες. Και επίσης δημιουργούμε μια ενεργό εφεδρεία από 150.000 εθελοντές οι οποίοι θα εκπαιδεύονται κανονικά και θα συνεχίσουν να εκπαιδεύονται ώστε να μπορεί η χώρα να παρατάξει μια ενεργό δύναμη περίπου 250.000 χιλιάδων εκπαιδευμένων εφέδρων».Για τη δημιουργία του ΕΛΚΑΚ, τόνισε ότι μεταφέρει ερωτήματα στο οικοσύστημα καινοτομίας και ζητά απάντηση ενώ επισήμανε ότι «οι απαντήσεις που δίνονται από το οικοσύστημα βαθμολογούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ζητείται πρωτότυπο, χρηματοδοτείται το πρωτότυπο, δοκιμάζεται σε ασκήσεις το πρωτότυπο των Ενόπλων Δυνάμεων».Εξήγησε, δε, ότι «βασική προϋπόθεση» για να πετύχει το νέο εγχείρημα είναι «να δημιουργηθεί ένα ευρύ πλαίσιο επικοινωνίας με τον οικουμενικό ελληνισμό, και ιδίως με τους καθηγητές και τους ερευνητές, στα διεθνή ινστιτούτα έρευνας».«Έχω ήδη πάει κι εγώ σε αρκετά από αυτά που κάνουν mentoring σε αυτήν την προσπάθεια. Μαζί με τα δικά μας ερευνητικά ινστιτούτα, μαζί με τα δικά μας εργαστήρια, μαζί με τους εξαιρετικούς επιστήμονες, τους καθηγητές, τους ερευνητές που είναι ήδη μέσα στη χώρα. Γιατί η διάφορα μας, η αριθμητική διαφορά μας με τη γειτονική μας χώρα επιβάλλει να έχουμε ένα μεγάλο άλμα για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την απειλή» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ