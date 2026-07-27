Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Καρέτσας, υπογράφει για πέντε χρόνια, μένει μόνο η ανακοίνωση
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρέτσας Μπορούσια Ντόρτμουντ Γκενκ

Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Καρέτσας, υπογράφει για πέντε χρόνια, μένει μόνο η ανακοίνωση

Η μεταγραφή του από τη Γκενκ αναμένεται να είναι στα 33 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους

Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Καρέτσας, υπογράφει για πέντε χρόνια, μένει μόνο η ανακοίνωση
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Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα. 

Ο 19χρονος Έλληνας διεθνής μετακομίζει στη Γερμανία, σε μια μεταγραφή που αναμένεται να ξεπεράσει τα 33 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα είναι το φιξ ποσό της μετακίνησης.

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν τα μπόνους που θα εισπράξει η Γκενκ. Συν και το ποσοστό που θα διατηρήσει όσον αφορά τα δικαιώματα του παίκτη. 

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, υπάρχει συμφωνία. 

Ο Καρέτσας αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια πέντε ετών. Οι άνθρωποι της Ντορμουντ είχαν ταξιδέψει εκ νέου στο Βέλγιο. 

Στο κρίσιμο ραντεβού που έγινε, οι δύο πλευρές τα βρήκαν και πλέον το μόνο, που φαίνεται να απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.  

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