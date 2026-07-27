Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Καρέτσας, υπογράφει για πέντε χρόνια, μένει μόνο η ανακοίνωση
Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Καρέτσας, υπογράφει για πέντε χρόνια, μένει μόνο η ανακοίνωση
Η μεταγραφή του από τη Γκενκ αναμένεται να είναι στα 33 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα.
Ο 19χρονος Έλληνας διεθνής μετακομίζει στη Γερμανία, σε μια μεταγραφή που αναμένεται να ξεπεράσει τα 33 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα είναι το φιξ ποσό της μετακίνησης.
Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν τα μπόνους που θα εισπράξει η Γκενκ. Συν και το ποσοστό που θα διατηρήσει όσον αφορά τα δικαιώματα του παίκτη.
Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, υπάρχει συμφωνία.
Ο Καρέτσας αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια πέντε ετών. Οι άνθρωποι της Ντορμουντ είχαν ταξιδέψει εκ νέου στο Βέλγιο.
Στο κρίσιμο ραντεβού που έγινε, οι δύο πλευρές τα βρήκαν και πλέον το μόνο, που φαίνεται να απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.
Ο 19χρονος Έλληνας διεθνής μετακομίζει στη Γερμανία, σε μια μεταγραφή που αναμένεται να ξεπεράσει τα 33 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα είναι το φιξ ποσό της μετακίνησης.
Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν τα μπόνους που θα εισπράξει η Γκενκ. Συν και το ποσοστό που θα διατηρήσει όσον αφορά τα δικαιώματα του παίκτη.
Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, υπάρχει συμφωνία.
Ο Καρέτσας αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια πέντε ετών. Οι άνθρωποι της Ντορμουντ είχαν ταξιδέψει εκ νέου στο Βέλγιο.
Στο κρίσιμο ραντεβού που έγινε, οι δύο πλευρές τα βρήκαν και πλέον το μόνο, που φαίνεται να απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.
🚨🟡⚫️ Exclusive detail :— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 27, 2026
Borussia Dortmund will pay a €33M package plus a sell-on clause to KRC Genk for Kostas Karetsas.
✍🏻 A five-year contract has already been agreed, as expected. #mercato #JPL #BVB pic.twitter.com/CDyy0kf2zC
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα