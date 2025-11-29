Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Το Ιράν απειλεί με μποϊκοτάζ την κλήρωση του Μουντιάλ 2026 λόγω άρνησης χορήγησης βίζας
Oι ΗΠΑ ενέκριναν βίζες μόλις για τέσσερα μέλη της ιρανικής αποστολής, απορρίπτοντας τα αιτήματα για τρεις επιπλέον, μεταξύ των οποίων και αυτή του προέδρου της
Το Ιράν προτίθεται να μποϊκοτάρει την κλήρωση του Μουντιάλ της επόμενης εβδομάδας, λόγω του περιορισμένου αριθμού θεωρήσεων εισόδου που εκδόθηκαν για την ποδοσφαιρική του ομοσπονδία.
Σύμφωνα με την Tehran Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν βίζες μόλις για τέσσερα μέλη της ιρανικής αποστολής, απορρίπτοντας τα αιτήματα για τρεις επιπλέον, μεταξύ των οποίων και αυτή του προέδρου της FFIRI, Μεχντί Ταγ.
«Έχουμε ενημερώσει τη FIFA ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν δεν σχετίζονται με τον αθλητισμό και πως τα μέλη της ιρανικής αποστολής δεν θα συμμετάσχουν στην κλήρωση», δήλωσε την Παρασκευή (28/11) ο εκπρόσωπος της FFIRI, Μεχντί Αλαβί. Πρόσθεσε ότι η ομοσπονδία βρίσκεται σε επαφή με τη FIFA για να επιλυθεί το ζήτημα.
Η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου στο Kennedy Center, στην Ουάσινγκτον. Το διευρυμένο Μουντιάλ των 48 ομάδων θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, σε συνολικά 16 γήπεδα.
Η κλήρωση θα χωρίσει τις ομάδες σε 12 ομίλους των τεσσάρων. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου, καθώς και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι, θα προκριθούν στη νοκ-άουτ φάση. Το Ιράν έχει εξασφαλίσει την παρουσία του για τέταρτη συνεχόμενη φορά και έβδομη συνολικά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
