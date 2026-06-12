Βίντεο: Ξύλο μεταξύ οπαδών του Μεξικού σε... live μετάδοση
Βίντεο: Ξύλο μεταξύ οπαδών του Μεξικού σε... live μετάδοση
Το Μεξικό μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ, η ατμόσφαιρα στο θρυλικό στάδιο Αζτέκας ήταν εκπληκτική, αλλά υπήρχαν και σκηνές απείρου κάλλους...
Οι Μεξικανοί λατρεύουν το ποδόσφαιρο και φρόντισαν να μας το υπενθυμίσουν με το «καλημέρα» στο 23ο Μουντιάλ που ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης...
Η Εθνική ομάδα της χώρας επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής, με τους Μεξικανούς να δίνουν σόου εντός και εκτός γηπέδου...
Ως καλοί οικοδεσπότες υποδέχθηκαν με θέρμη έναν Νοτιοκορεάτη τον οποίο κυριλεκτικά σήκωσαν στον αέρα...
... ενώ αφού τρόλαραν αρχικά έναν οπαδό της Αργεντινής, στο τέλος πανηγύρισαν μαζί του.
Μόνο που την παράσταση έκλεψαν οι δύο Μεξικανοί, που έγιναν viral, καθώς, άγνωστο γιατί, συνεπλάκησαν και το έκαναν live στην εκπομπή του FOX Sports προκαλώντας αμηχανία στον ρεπόρτερ που ήταν έξω από το γήπεδο για να μεταφέρει τον παλμό πριν το ματς της πρεμιέρας, αλλά και στον παρουσιαστή που δεν μπορούσε να πιστέψει αυτά που που έβλεπε.
Η Εθνική ομάδα της χώρας επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής, με τους Μεξικανούς να δίνουν σόου εντός και εκτός γηπέδου...
Ως καλοί οικοδεσπότες υποδέχθηκαν με θέρμη έναν Νοτιοκορεάτη τον οποίο κυριλεκτικά σήκωσαν στον αέρα...
Ah, raza!!!— 𝐒σ𝐍ᶰყ (@SonniTx) June 11, 2026
🇲🇽 La afición mexicana "manteó" a un aficionado de Corea del Sur 🇰🇷...
Ya dejen a los coreanos en paz! Jajaja 🫢 pic.twitter.com/dBu5EibjEH
... ενώ αφού τρόλαραν αρχικά έναν οπαδό της Αργεντινής, στο τέλος πανηγύρισαν μαζί του.
😅 EL FOLKLORE DEL FÚTBOL 😅— Rosario3.com (@Rosariotres) June 12, 2026
😮 Un argentino fue abucheado por un grupo de hinchas mexicanos mientras caminaba con la camiseta de la Selección Argentina.
🎥 La escena quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde generó miles de reacciones y… pic.twitter.com/I42utW66Kg
Μόνο που την παράσταση έκλεψαν οι δύο Μεξικανοί, που έγιναν viral, καθώς, άγνωστο γιατί, συνεπλάκησαν και το έκαναν live στην εκπομπή του FOX Sports προκαλώντας αμηχανία στον ρεπόρτερ που ήταν έξω από το γήπεδο για να μεταφέρει τον παλμό πριν το ματς της πρεμιέρας, αλλά και στον παρουσιαστή που δεν μπορούσε να πιστέψει αυτά που που έβλεπε.
JAJAJAJAJAJAJJAJA 1 puto dia del mundial y somos el pais más verga y surrealista pic.twitter.com/ekgVhvaVo1— Costalito Bávaro 🇲🇽 (@Costalito33) June 12, 2026
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