Βίντεο: Ξύλο μεταξύ οπαδών του Μεξικού σε... live μετάδοση
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Βίντεο: Ξύλο μεταξύ οπαδών του Μεξικού σε... live μετάδοση

Το Μεξικό μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ, η ατμόσφαιρα στο θρυλικό στάδιο Αζτέκας ήταν εκπληκτική, αλλά υπήρχαν και σκηνές απείρου κάλλους...

Βίντεο: Ξύλο μεταξύ οπαδών του Μεξικού σε... live μετάδοση
Οι Μεξικανοί λατρεύουν το ποδόσφαιρο και φρόντισαν να μας το υπενθυμίσουν με το «καλημέρα» στο 23ο Μουντιάλ που ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης...

Η Εθνική ομάδα της χώρας επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής, με τους Μεξικανούς να δίνουν σόου εντός και εκτός γηπέδου... 

Ως καλοί οικοδεσπότες υποδέχθηκαν με θέρμη έναν Νοτιοκορεάτη τον οποίο κυριλεκτικά σήκωσαν στον αέρα...



... ενώ αφού τρόλαραν αρχικά έναν οπαδό της Αργεντινής, στο τέλος πανηγύρισαν μαζί του.



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Μόνο που την παράσταση έκλεψαν οι δύο Μεξικανοί, που έγιναν viral, καθώς, άγνωστο γιατί, συνεπλάκησαν και το έκαναν live στην εκπομπή του FOX Sports προκαλώντας αμηχανία στον ρεπόρτερ που ήταν έξω από το γήπεδο για να μεταφέρει τον παλμό πριν το ματς της πρεμιέρας, αλλά και στον παρουσιαστή που δεν μπορούσε να πιστέψει αυτά που που έβλεπε.

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