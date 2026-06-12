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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς της δεύτερης ημέρας του Μουντιάλ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς της δεύτερης ημέρας του Μουντιάλ
Ο Καναδάς, μια από τις διοργανώτριες χώρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υποδέχεται απόψε στο Τορόντο την Βοσνία
Παρασκευή σήμερα και το Παγκόσμιο Κύπελλο επιτέλους ξεκίνησε, με το ενδιαφέρον αμείωτο για τους ποδοσφαιρόφιλους, με τους αγώνες πλέον να αυξάνονται στις αθλητικές μεταδόσεις.
Στο ματς που γίνεται... prime time σήμερα τις 22:00 (ΕΡΤ2) ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία, στην δική τους μουντιαλική πρεμιέρα.
Τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 04:00 το πρωί οι ΗΠΑ υποδέχονται την Παραγουάη στο SoFi Stadium στο Ίνγκλεγουντ.
Στο ματς που γίνεται... prime time σήμερα τις 22:00 (ΕΡΤ2) ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία, στην δική τους μουντιαλική πρεμιέρα.
Τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 04:00 το πρωί οι ΗΠΑ υποδέχονται την Παραγουάη στο SoFi Stadium στο Ίνγκλεγουντ.
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