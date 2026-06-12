Θύμα απάτης 13χρονη στην Χαλκιδική, παρέδωσε κοσμήματα αξίας 5.500 ευρώ σε δήθεν ασφαλιστή
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Απάτη

Θύμα απάτης 13χρονη στην Χαλκιδική, παρέδωσε κοσμήματα αξίας 5.500 ευρώ σε δήθεν ασφαλιστή

Στα δίχτυα αετονύχηδων φέρεται να έπεσε μια 13χρονη σε περιοχή της Νέας Τρίγλιας, στη Χαλκιδική

Θύμα απάτης 13χρονη στην Χαλκιδική, παρέδωσε κοσμήματα αξίας 5.500 ευρώ σε δήθεν ασφαλιστή
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Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένα 13χρονο κορίτσι σε περιοχή της Νέας Τρίγλιας της Χαλκιδικής, όταν άγνωστος επικοινώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού της, εκμεταλλευόμενος την απουσία των γονιών της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης προσποιήθηκε ότι καλεί εκ μέρους ασφαλιστικής εταιρείας και ισχυρίστηκε πως ο πατέρας της ανήλικης κινδύνευε να επιβαρυνθεί με πρόστιμο. Με το πρόσχημα αυτό κατάφερε και έπεισε το κορίτσι να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε μέσα στο σπίτι και να το παραδώσει προκειμένου να διευθετηθεί η υποτιθέμενη εκκρεμότητα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η 13χρονη παρέδωσε σε γυναίκα - συνεργό, η οποία μετέβη στο σπίτι, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 5.500 ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι και καταγγέλθηκε στις Αρχές, ενώ η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.
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