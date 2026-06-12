Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Θύμα απάτης 13χρονη στην Χαλκιδική, παρέδωσε κοσμήματα αξίας 5.500 ευρώ σε δήθεν ασφαλιστή
Θύμα απάτης 13χρονη στην Χαλκιδική, παρέδωσε κοσμήματα αξίας 5.500 ευρώ σε δήθεν ασφαλιστή
Στα δίχτυα αετονύχηδων φέρεται να έπεσε μια 13χρονη σε περιοχή της Νέας Τρίγλιας, στη Χαλκιδική
Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένα 13χρονο κορίτσι σε περιοχή της Νέας Τρίγλιας της Χαλκιδικής, όταν άγνωστος επικοινώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού της, εκμεταλλευόμενος την απουσία των γονιών της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης προσποιήθηκε ότι καλεί εκ μέρους ασφαλιστικής εταιρείας και ισχυρίστηκε πως ο πατέρας της ανήλικης κινδύνευε να επιβαρυνθεί με πρόστιμο. Με το πρόσχημα αυτό κατάφερε και έπεισε το κορίτσι να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε μέσα στο σπίτι και να το παραδώσει προκειμένου να διευθετηθεί η υποτιθέμενη εκκρεμότητα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η 13χρονη παρέδωσε σε γυναίκα - συνεργό, η οποία μετέβη στο σπίτι, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 5.500 ευρώ.
Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι και καταγγέλθηκε στις Αρχές, ενώ η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης προσποιήθηκε ότι καλεί εκ μέρους ασφαλιστικής εταιρείας και ισχυρίστηκε πως ο πατέρας της ανήλικης κινδύνευε να επιβαρυνθεί με πρόστιμο. Με το πρόσχημα αυτό κατάφερε και έπεισε το κορίτσι να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε μέσα στο σπίτι και να το παραδώσει προκειμένου να διευθετηθεί η υποτιθέμενη εκκρεμότητα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η 13χρονη παρέδωσε σε γυναίκα - συνεργό, η οποία μετέβη στο σπίτι, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 5.500 ευρώ.
Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι και καταγγέλθηκε στις Αρχές, ενώ η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα