«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα

🚨🚨 BREAKING NEWS



A civil suit alleges the Army kept a doctor, Maj. Blaine McGraw, on staff despite patient complaints at Fort Hood, and before that at Tripler Army Medical Center in Hawaii, beginning in 2019.



👉🏼He secretly recorded patients during pelvic exams and made lewd… — Dittie (@DittiePE) November 22, 2025

Μέλη του στρατού εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η καταγραφή καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση και παραπτώματα θα γίνει πιο δύσκολη μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος υποσχέθηκε να τερματίσει τη δυνατότητα κατάθεσης ανώνυμων και «ευτελών» καταγγελιών.Η αγωγή κατά του ΜακΓκρο, η οποία κατατέθηκε στις 10 Νοεμβρίου, υποστηρίζει ότι «ο στρατός ήξερε» και «παρείχε κάλυψη σε ένα αρπακτικό με στολή», σημειώνοντας ότι είχαν γίνει καταγγελίες για τον ΜακΓκρο τόσο στο Φορτ Χουντ όσο και στο Τρίπλερ.Πέντε χρόνια μετά την αποτρόπαια δολοφονία της Βανέσα Γκιγιέν, μιας 20χρονης στρατιώτη που υπηρετούσε στο Φορτ Χουντ και της οποίας οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση αγνοήθηκαν από τους διοικητές, πολλοί αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των εκτεταμένων στρατιωτικών δικαστικών μεταρρυθμίσεων μετά την τραγωδία αυτή. Ορισμένοι είπαν ότι τα «παραθυράκια» που υπήρχαν και τότε στη νομική διαδικασία, επέτρεψαν στον ΜακΓκρο να συνεχίσει να βλέπει ασθενείς, παρά τις φερόμενες απόπειρες να αναφερθεί νωρίτερα.Η Σάνον Χοφ, διευθύντρια της ΜΚΟ Shield of Sisters, που παρέχει υποστήριξη σε επιζήσασες στρατιωτικού σεξουαλικού τραύματος, δήλωσε ότι έχει μιλήσει με δεκάδες γυναίκες, φερόμενα θύματα του ΜακΓκρο. «Κάθε μία από αυτές» της είπε ότι είχαν προηγουμένως προσπαθήσει να τον αναφέρουν στους αξιωματούχους του στρατού, είπε η Χοφ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.Η αγωγή υποστηρίζει ότι, ενώ ασκούσε την ιατρική στο Τρίπλερ στη Χαβάη, «τουλάχιστον μία γυναίκα ασθενής κατέθεσε καταγγελία, ισχυριζόμενη ότι ο ΜακΓκρο είχε καταγράψει παράνομα την εξέταση του πυελικού της στο κινητό του. Αντί να τον ερευνήσουν ή να τον απομακρύνουν από τη φροντίδα των ασθενών, η αλυσίδα διοίκησης του ΜακΓκρο απέρριψε την καταγγελία, γέλασαν και του επέτρεψαν να συνεχίσει να ασκεί την ιατρική».Η σύζυγος ενός στρατιώτη, την οποία το CNN επικαλείται με το ψευδώνυμο «Μέγκαν», είπε ότι προσπάθησε επανειλημμένα να αναφέρει τον ΜακΓκρο για ανάρμοστη συμπεριφορά σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα, στα τέλη του 2024. Όμως, κατέληξε να εγκαταλείψει τις προσπάθειες, αφού συνάντησε πολλά... εμπόδια.Όταν η Μέγκαν επισκέφθηκε το Ιατρικό Κέντρο του Φορτ Χουντ τον Δεκέμβριο του 2024 για μια ιγμορίτιδα, είχε ζητήσει να μην την εξετάσει άνδρας. Ήταν επιζήσασα σεξουαλικής επίθεσης. Όταν ο ΜακΓκρο μπήκε στο δωμάτιο εξέτασης, η Μέγκαν είπε ότι ζήτησε να είναι παρών κάποιος από το ιατρικό προσωπικό -κάτι που δικαιούνται οι ασθενείς κατά τις ευαίσθητες εξετάσεις. Ο ΜακΓκρο της είπε ότι όλοι ήταν απασχολημένοι, ανέφερε η ίδια.Η Μέγκαν είπε ότι ο ΜακΓκρο έβαζε το χέρι του στο γόνατό της, παρ' όλο που του είπε ότι την έκανε να νιώθει άβολα, και την πίεσε να κάνει γυναικολογική εξέταση. «Τον κοίταξα σαν τρελός, γιατί ήταν ιγμορίτιδα. Δεν χρειαζόμουν γυναικολογική εξέταση» είπε η Μέγκαν. «Εκείνος είπε: "Είναι εντάξει, είναι καιρός για μία. Είναι υποχρεωτική"».Τέσσερις φορές την πίεσε να τον αφήσει να την εξετάσει και τέσσερις φορές εκείνη αρνήθηκε, είπε η Μέγκαν. Συμφώνησε να κάνει μόνο μια εξωτερική εξέταση της κοιλιάς της. Αλλά ο ΜακΓκρο επέμεινε να της κάνει εξέταση στήθους και της ζήτησε να σηκώσει το μπλουζάκι της. Όταν εκείνη αρνήθηκε, της σήκωσε το μπλουζάκι, είπε η ίδια. Όταν το κατέβασε, ο ΜακΓκρο ακούμπησε το στήθος της, καθώς εξέταζε την κοιλιά της.Μέτρησε την κοιλιά της από το ηβικό οστό και μετά της είπε ότι πρέπει να πάει πιο κάτω. «Όχι, δεν χρειάζεται» αποκρίθηκε εκείνη, αλλά εκείνος κατέβασε το κολάν της, αγγίζοντας την ευαίσθητη περιοχή της. «Αν δεν πάρεις τα χέρια σου από το σώμα μου, θα σε χτυπήσω στο πρόσωπο. Η εξέταση τελείωσε» τον σταμάτησε εκείνη.Αμέσως πλησίασε μία γυναίκα πίσω από τη γραμματεία της κλινικής και, με δάκρυα να τρέχουν από το πρόσωπό της, της είπε τι είχε συμβεί. «Ω» απάντησε εκείνη αδιάφορα, σύμφωνα με τη Μέγκαν, η οποία ζήτησε να αναφέρει το περιστατικό. Η γυναίκα της απάντησε πως όλοι αυτοί που μπορούσαν να καταγράψουν το περιστατικό, ήταν απασχολημένοι. Θα μπορούσε είτε να πάει αργότερα είτε να καλέσει έναν αριθμό.Η Μέγκαν έφυγε και, κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, προσπάθησε τέσσερις φορές να καταθέσει επίσημα παράπονο για ό,τι συνέβη, μόνο για να την μεταφέρουν συνέχεια από τμήμα σε τμήμα στο Φορτ Χουντ και να την αποσυνδέουν. Κανείς δεν πήρε την κατάθεσή της. Η Μέγκαν παράτησε την αναφορά κατά του ΜακΓκρο, γέννησε το παιδί της και τελικά μετακόμισε με τον σύζυγό της σε νέα θέση, αφήνοντας πίσω το Φορτ Χουντ, αλλά όχι το τραύμα από την εμπειρία της εκεί.Όταν η ιστορία του ΜακΓκρο είδε το φως της δημοσιότητας, ο σύζυγος της Μέγκαν, της έδειξε την είδηση στο κινητό του. «Είναι αυτός ο γιατρός που μου είπες;» την ρώτησε. «Τον ερευνούν». «Δεν το πιστεύω» απάντησε εκείνη με απίστευτη απορία. «Όχι, δεν είναι. Κανείς δεν νοιάζεται». Μερικές μέρες αργότερα, ένας ερευνητής του στρατού επικοινώνησε με τη Μέγκαν, για να δει αν ο ΜακΓκρο την είχε κακομεταχειριστεί ποτέ ως ασθενή...Μια άλλη γυναίκα, την οποία το CNN αναφέρει ως «Λίζα», πήγε το καλοκαίρι του 2021 στο νοσοκομείο για τεστ καρδιακού παλμού του εμβρύου, ενώ ήταν στο τελικό στάδιο της εγκυμοσύνης με το τέταρτο παιδί της. Είπε ότι συνάντησε τον ΜακΓκρο, καθώς έφευγε από το κτίριο.«Θα μπορούσα να ελέγξω τον τράχηλό σας πολύ γρήγορα» της είπε, και την προέτρεψε να πάει στη γυναικολογική. Η Λίζα, που αρχικά εμπιστευόταν τον ΜακΓκρο, είπε ότι προσπάθησε να αρνηθεί την εξέταση, αλλά εκείνος την πίεσε επανειλημμένα και τελικά υποχώρησε.Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η Λίζα είπε ότι ο ΜακΓκρο είχε το κινητό του στην τσέπη του πουκαμίσου του, με την κάμερα στραμμένη προς τα έξω. «Μου είπε ότι περίμενε ένα τηλεφώνημα, αφού ήταν μόνος στην κλινική» είπε η Λίζα στο CNN. «Αφού σε κάθε εξέταση το κινητό του ήταν στην τσέπη του, δεν το θεώρησα παράξενο».Είπε ότι η εξέταση ήταν πολύ «τραχιά» -τόσο πολύ που «σπάζοντας το νερό της, το αμνιακό υγρό έτρεξε στο πάτωμα».«Μου είπε με ένα νεύμα και χαμόγελο, "θα έχουμε μωρό σήμερα", και στη συνέχεια με συμβούλεψε να μην πω σε κανέναν ότι έσπασαν τα νερά μου μέχρι να φύγω από τη βάση, γιατί και οι δύο θα μπορούσαμε να μπλέξουμε σε μεγάλο πρόβλημα» είπε η Λίζα. Επέστρεψε στο σπίτι και αργότερα την ίδια μέρα ξαναπήγε στο νοσοκομείο με τον σύζυγό της, για να γεννήσει.Όταν πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ένας ανώνυμος μαιευτήρας στο Φορτ Χουντ φέρεται να κατέγραφε κρυφά τις ασθενείς του κατά τη διάρκεια εξετάσεων, η Λίζα είδε το όνομα μιας δικηγορικής εταιρείας που εκπροσωπούσε τα θύματα σε μια είδηση και αποφάσισε να καλέσει την επόμενη μέρα.Εκείνη τη νύχτα, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Αναπαρήγαγε κάθε στιγμή που είχε έρθει σε επαφή με τον ΜακΓκρο, κάνοντας εμετό και τρέχοντας πέρα-δώθε στην τουαλέτα. Το πρωί, η Λίζα κάλεσε την γραμμή υποδοχής και ρώτησε: «Είναι ο γιατρός Μπλέιν ΜακΓκρο;». «Ναι» της είπαν.«Μια μέρα, ο γιος μου θα με ρωτήσει για το πώς γεννήθηκε, και δεν θέλω να το συζητήσω. Με κάνει να θέλω να κάνω εμετό» λέει σήμερα. «Μου το πήρε αυτό και δεν θα το πάρω ποτέ πίσω».