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Μουντιάλ 2026: Ο Χουάνγκ σκόραρε και έδωσε ασίστ στη νίκη της Ν. Κορέας, απίθανη εμφάνιση από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Μουντιάλ 2026: Ο Χουάνγκ σκόραρε και έδωσε ασίστ στη νίκη της Ν. Κορέας, απίθανη εμφάνιση από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Ο 29χρονος μέσος κυριολεκτικά τα έκανε όλα για την ομάδα του, αφού είχε γκολ, ασίστ και μια «πλούσια» από άποψη αριθμών εμφάνιση στην αναμέτρηση
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον πρώην χαφ του Ολυμπιακού και νυν της Φέγενορντ, Χουάνγκ Ιν Μπέομ, η Νότια Κορέα έκανε πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 2-1 της Τσεχίας τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/6).
Ο 29χρονος μέσος κυριολεκτικά τα έκανε όλα για την ομάδα του, αφού είχε γκολ, ασίστ και μια «πλούσια» από άποψη αριθμών εμφάνιση στην αναμέτρηση.
Παρά το σοκ του 0-1 από πλευράς Τσέχων, οι τυπικά γηπεδούχοι έφεραν το ματς στα ίσα στο 67' με μια απίστευτη ενέργεια του πρώην «ερυθρόλευκου», με τον ίδιο να... αδειάζει εντυπωσιακά με προσποίηση δυο αντιπάλους, πριν «σκάψει» υπέροχα την μπάλα για το 1-1.
Σα να μην έφτανε αυτό, στο 80ο λεπτό ο Χουάνγκ έδωσε την ασίστ στον Γκιου για την ανατροπή των Ασιατών, με τον άλλοτε χαφ των Πειραιωτών δικαίως να λαμβάνει το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα.
Πως να μην γίνει αυτό άλλωστε, όταν -πέρα από το γκολ και την ασίστ- είχε 100% επιτυχημένες ντρίμπλες, 90% ακρίβεια στις πάσες, 5 κλεψίματα και δημιούργησε μια μεγάλη φάση;!
Θυμίζουμε πως ο Νοτιοκορεάτης φόρεσε τη φανέλα των Πειραιωτών τη σεζόν 2022-2023 μετρώντας 40 συμμετοχές με 4 γκολ και 5 ασίστ, πριν αποχωρήσει για τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο 29χρονος μέσος κυριολεκτικά τα έκανε όλα για την ομάδα του, αφού είχε γκολ, ασίστ και μια «πλούσια» από άποψη αριθμών εμφάνιση στην αναμέτρηση.
Παρά το σοκ του 0-1 από πλευράς Τσέχων, οι τυπικά γηπεδούχοι έφεραν το ματς στα ίσα στο 67' με μια απίστευτη ενέργεια του πρώην «ερυθρόλευκου», με τον ίδιο να... αδειάζει εντυπωσιακά με προσποίηση δυο αντιπάλους, πριν «σκάψει» υπέροχα την μπάλα για το 1-1.
Σα να μην έφτανε αυτό, στο 80ο λεπτό ο Χουάνγκ έδωσε την ασίστ στον Γκιου για την ανατροπή των Ασιατών, με τον άλλοτε χαφ των Πειραιωτών δικαίως να λαμβάνει το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα.
Πως να μην γίνει αυτό άλλωστε, όταν -πέρα από το γκολ και την ασίστ- είχε 100% επιτυχημένες ντρίμπλες, 90% ακρίβεια στις πάσες, 5 κλεψίματα και δημιούργησε μια μεγάλη φάση;!
HWANG IN-BEOM 🇰🇷, IL VA FALLOIR LE SURVEILLER DE PRÈS 💎— Actu Foot (@ActuFoot_) June 12, 2026
Buteur et passeur décisif face à la République Tchèque il a obtenu la note de 97/100 sur @Sorare. 👏
▫️100% de dribbles réussis
▫️90% de passes réussies
▫️1 grosse occasion créée
▫️5 ballons récupérés
▫️2 interceptions… pic.twitter.com/WEISr9wyOH
Θυμίζουμε πως ο Νοτιοκορεάτης φόρεσε τη φανέλα των Πειραιωτών τη σεζόν 2022-2023 μετρώντας 40 συμμετοχές με 4 γκολ και 5 ασίστ, πριν αποχωρήσει για τον Ερυθρό Αστέρα.
Πηγή: gazzetta.gr
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