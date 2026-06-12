Μουντιάλ 2026: Εκτός από τον πρώτο αγώνα του Καναδά ο Ντέιβις

O ομοσπονδιακός προπονητής της ομάδας, Τζέσι Μαρς, δήλωσε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, ότι ο παίκτης δεν έχει αναρρώσει πλήρως