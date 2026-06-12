Μουντιάλ 2026: Tα γκολ της πρώτης αγωνιστικής με τις νίκες του Μεξικού και της Κορέας, δείτε βίντεο
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Μουντιάλ 2026: Tα γκολ της πρώτης αγωνιστικής με τις νίκες του Μεξικού και της Κορέας, δείτε βίντεο

Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε στην ιστορία

Μουντιάλ 2026: Tα γκολ της πρώτης αγωνιστικής με τις νίκες του Μεξικού και της Κορέας, δείτε βίντεο
Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε και εσείς μπορείτε να δείτε τα γκολ των δύο αγώνων που έγιναν στο Μεξικό.

Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε στην ιστορία, με το Μεξικό να επικρατεί 2-0 της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του θεσμού, ενώ λίγες ώρες αργότερα η Νότια Κορέα νίκησε 2-1 την Τσεχία έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιν-Μπομ Χουάνγκ.

Οι δύο ομάδες πήραν έτσι προβάδισμα για πρόκριση από τον 1ο όμιλο, αν και είναι σαφές πως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο! Παρακάτω, μπορείτε να απολαύσετε όλα όσα έγιναν στις δύο αναμετρήσεις που έλαβαν χώρα επί μεξικανικού εδάφους.



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