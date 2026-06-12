Μουντιάλ 2026: Ο Κουρτουά ανακοίνωσε την απόσυρση του από το Βέλγιο, μετά το τουρνουά
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Μουντιάλ 2026 Μουντιάλ Τιμπό Κουρτουά

Μουντιάλ 2026: Ο Κουρτουά ανακοίνωσε την απόσυρση του από το Βέλγιο, μετά το τουρνουά

Ανέφερε το σώμα του και τις σωματικές απαιτήσεις για τη διατήρηση μιας καριέρας σε συλλόγο ως τους κύριους παράγοντες πίσω από την απόφαση του

Μουντιάλ 2026: Ο Κουρτουά ανακοίνωσε την απόσυρση του από το Βέλγιο, μετά το τουρνουά
Λίγα 24ώρα πριν από τον εναρκτήριο αγώνα του Βελγίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 κόντρα στην Αίγυπτο (15/06, 22:00), ο Τιμπό Κουρτουά παραχώρησε μία συνέντευξη σε μέσο της πατρίδας του, όπου αποκάλυψε πως σκέφτεται να βάλει τέλος στη διεθνή του καριέρα, όταν ολοκληρωθεί αυτό το τουρνουά, το οποίο περιέγραψε ως πιθανώς το τελευταίο του με τους «Κόκκινους Διαβόλους».

«Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε για το μέλλον μου αυτή τη στιγμή, αλλά οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες να μην συνεχίσω μετά από αυτό το τουρνουά παρά να συνεχίσω. Η οικογένειά μου είναι εδώ επειδή αυτό θα μπορούσε να είναι το τελευταίο μου τουρνουά».

Το επί χρόνια νούμερο «1» της Ρεάλ Μαδρίτης, που ξεκίνησε να αγωνίζεται με το εθνόσημο το 2011, ανέφερε το σώμα του και τις σωματικές απαιτήσεις για τη διατήρηση μιας καριέρας σε συλλόγο ως τους κύριους παράγοντες πίσω από την απόφαση του.

«Θέλω να παίξω για μερικά χρόνια ακόμα. Και μετά πρέπει να φροντίζεις το σώμα σου. Παρατήρησα ότι κατά τη διάρκεια αυτών των διαλειμμάτων από τους διεθνείς αγώνες μπορείς να ξεκουραστείς και να δουλέψεις ήσυχα στο γυμναστήριο. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, είχα περισσότερα μικρά σωματικά προβλήματα και τραυματισμούς, οπότε φυσικά σκέφτομαι περισσότερο το μέλλον».

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