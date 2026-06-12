Παναθηναϊκός: Δεν υπολογίζεται ο Μπακασέτας και βρίσκεται κοντά στην έξοδο

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος ενημερώθηκε για αυτή την εξέλιξη και επί της ουσίας βρίσκεται κοντά στη πόρτα της εξόδου από το Τριφύλλι