Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
Καταβολή μισθών, επιδομάτων και Black Friday προκάλεσαν την... τέλεια καταιγίδα για τα συστήματα των τραπεζών
Προβλήματα στα συστήματα των τραπεζών– ιδιαίτερα στο e-banking– αντιμετωπίζονται τις τελευταίες ώρες καθώς σήμερα (28/11) αποτελεί μια άκρως «φορτωμένη» ημέρα από απόψεως όγκου συναλλαγών.
Σύμφωνα με εξηγήσεις που δίνουν παράγοντες οι οποίοι γνωρίζουν σε βάθος την κατάσταση, λόγω της βροχής οι καταναλωτές προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν το e-banking και να ψωνίσουν από τα e-shops των επιχειρήσεων εκμεταλλευόμενοι τις προσφορές.
Ωστόσο τα προβλήματα αντιμετωπίζονται και λύνονται ακόμη κι αν παροδικά επανέρχονται παρατηρούν παράγοντες σχετικοί με το θέμα. Oι τράπεζες δίνουν σαφή προτεραιότητα στους επιχειρηματικούς λογαριασμούς ωστόσο δεν αφήνουν άλυτα και τα θέματα καταναλωτικής πίστης.
Μια τριπλή συγκυρία πίεσε τα συστήματα
Οι servers έχουν φορτωθεί με έναν ασυνήθιστο αριθμό συναλλαγών ο οποίος προκύπτει από τις μισθοδοσίες, την κατάθεση επιδομάτων και το γεγονός πως είναι Black Friday.
Η αποκατάσταση εν πλωΟ όγκος των συναλλαγών ήταν κάποιες στιγμές πολύ υψηλός με αποτέλεσμα τα παρουσιαστούν προβλήματα στις συναλλαγές και στο e-banking ορισμένων τραπεζών με αποτέλεσμα καθυστερήσεις.
