Οι Κορεάτες δεν μπορούσαν να μπουν στο γήπεδο γιατί κουβαλούσαν τεκίλες και αναγκάστηκαν να τις πιουν μαζί με Μεξικάνους
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Μουντιάλ 2026 Μουντιάλ

Οι Κορεάτες δεν μπορούσαν να μπουν στο γήπεδο γιατί κουβαλούσαν τεκίλες και αναγκάστηκαν να τις πιουν μαζί με Μεξικάνους

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε έξω από το στάδιο της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό

Οι Κορεάτες δεν μπορούσαν να μπουν στο γήπεδο γιατί κουβαλούσαν τεκίλες και αναγκάστηκαν να τις πιουν μαζί με Μεξικάνους
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Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε έξω από το στάδιο της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, με μερίδα οπαδών από την Νότια Κορέα να μένει εκτός γηπέδου επειδή μετέφεραν αλκοόλ στις τσάντες τους.

Οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι είχαν προμηθευτεί φυσικά τεκίλα, το πιο φημισμένο ποτό της συνδιοργανώτριας χώρας και κατέληξαν να την πίνουν παρέα με τους Μεξικάνους οπαδούς, φωνάζοντας μάλιστα από κοινού συνθήματα.

Δείτε το σχετικό βίντεο
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