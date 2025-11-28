Απάντησε στους επικριτές του ο Χιμένεθ: «Αν με τιμήσει κάποτε ο Άρης, δεν θα πετάξω το κασκόλ στο έδαφος» - Βίντεο
Ο Μανόλο Χιμένεθ κατηγορήθηκε γιατί κατά την διάρκεια της βράβευσής του από την ΠΑΕ ΑΕΚ ύψωσε το κασκόλ της πρώην ομάδας του και... απάντησε
Φυσικά και δεν άρεσαν στον Μανόλο Χιμένεθ τα σχόλια που ακούστηκαν και γράφτηκαν μετά την βράβευσή του από την ΠΑΕ ΑΕΚ και συγκεκριμένα από τον ιδιοκτήτη της Μάριο Ηλιόπουλο πριν από το παιχνίδι με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Συγκεκριμένα ο προπονητής που οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και ενός Κυπέλλου κατά την διάρκεια της βράβευσης σήκωσε το κασκόλ της Ένωσης στον αέρα την ώρα που αποθεώνονταν από τον κόσμο.
Μέσω social media πολλοί φαν του Άρη ζήτησαν ακόμα και την αποπομπή του. Ο Ισπανός τεχνικός του Άρη μιλώντας στη NOVA απάντησε σε όλους αυτούς: «Θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους λαϊκιστές, οι οποίοι σχολιάζουν μετά τα παιχνίδια, και να πω το εξής: αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι μακάρι να κατακτήσω έναν τίτλο με τον Άρη!
Αν τα καταφέρω και θέλουν οι άνθρωποι του Άρη να με τιμήσουν, δεν θα πετάξω ποτέ στο έδαφος τη σημαία ή το κασκόλ της ομάδας».
