Ηχητικό ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Ηχητικό ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Καταρρέει ο ισχυρισμός της νύφης ότι τη σκότωσε γιατί την είχε αναγνωρίσει -Η προσευχή της γυναίκας με το «Πάτερ Ημών» πριν την τελευταία της ανάσα - Αλλαξε τη φωνή της για να πείσει τη γιαγιά ότι ήταν άντρας ληστής, αλλά προδόθηκε από το σκυλάκι της 75χρονης
Κατέρρευσε ο ισχυρισμός της 46χρονης νύφης της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα ότι σκότωσε την πεθερά της γιατί την είχε αναγνωρίσει, όταν εισέβαλε με καλυμμένα χαρακτηριστικά στο σπίτι της 75χρονης για να τη ληστέψει. Η 75χρονη μέχρι την τελευταία της ανάσα ικετεύει τον ληστή που πιστεύει ότι έχει εισβάλει στο σπίτι της και θεωρεί ότι είναι άντρας, επαναλαμβάνοντας «σε παρακαλώ αγόρι μου, άσε με αγόρι μου, Γιατί μωρέ; Πάρε ό,τι θες και φύγε... Αμαρτία είναι...».
Η 46χρονη, που προφυλακίστηκε νωρίτερα σήμερα είχε ως βασικό ισχυρισμό ότι σκότωσε την πεθερά της επειδή την είχε αναγνωρίσει και έτσι θα προδιδόταν. Ωστόσο, αποδεικνύεται πλέον ότι δεν της έφτανε να αφαιρέσει χρήματα και τιμαλφή, αλλά ήθελε και τη ζωή της άτυχης γυναίκας. Σήμερα, πάντως, ισχυρίστηκε ότι έχει... κενά μνήμης.
Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται το σπάσιμο του τζαμιού στο παράθυρο από το οποίο μπούκαρε η νύφη και στη συνέχεια καταγράφονται οι ικεσίες της ηλικιωμένης:
Η γυναίκα που δολοφονήθηκε από εκείνη που αποκαλούσε παιδί της, ακούγεται να λέει:
«Φύγε από εδώ σε παρακαλώ πολύ, φύγε από εδώ. Δεν θα αντέξω. Έλα, έλα... Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ παιδάκι μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ παιδί μου... Βοήθεια, μανούλα μου. Αχ, βοήθεια. Άσε, σε παρακαλώ. Άσε με, σου λέω.
Άσε με γιατί με πειράζεις. Σε παρακαλώ αγόρι. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι. Αααα. Σε παρακαλώ. Γιατί; Σε παρακαλώ άσε με. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε από εδώ.
Άσε με, σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε σου λέω. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου. Άσε με σου λέω. Γιατί, μωρέ; Τι σου κάνω μωρέ; Αμαρτία είναι. Πάρε ό,τι θέλεις μωρέ και φύγε. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε. Ααααα. Γιατί, μωρέ; Γιατί; Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου».
Σημειώνεται ότι η νύφη, που είναι ίσως και η πρώτη γυναίκα στην ελληνική ιστορία του εγκλήματος που σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί ληστεία μετά φόνου, είχε φροντίσει κατά τον σχεδιασμό να αλλάξει φορά στις κάμερες για να μην καταγραφεί, αλλά άφησε πολύτιμο στοιχείο στις διωκτικές αρχές, αφού δεν απομόνωσε και τον ήχο. Μπήκε με full face κουκούλα στο σπίτι, άλλαξε τη φωνή της να προσομοιάζει με αντρική και στη συνέχεια έστελνε και μηνύματα ... αγωνίας στην πεθερά της, ρωτώντας, δήθεν, αν ήταν καλά. Όμως, στο ηχητικό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταγραφεί να απευθύνεται χωρίς να αλλάξει τη φωνή της, στο σκυλάκι της γιαγιάς για να το καθησυχάσει.
Η προσευχή πριν από το τέλος
Η ηλικιωμένη καταλαβαίνει ότι δεν είχε ελπίδα να σωθεί από τα χέρια του «ληστή». Ετσι, κάποια στιγμή, αποκαμωμένη, αρχίζει να κάνει την τελευταία της προσευχή και λέει το Πάτερ Ημών:
Η 46χρονη, που προφυλακίστηκε νωρίτερα σήμερα είχε ως βασικό ισχυρισμό ότι σκότωσε την πεθερά της επειδή την είχε αναγνωρίσει και έτσι θα προδιδόταν. Ωστόσο, αποδεικνύεται πλέον ότι δεν της έφτανε να αφαιρέσει χρήματα και τιμαλφή, αλλά ήθελε και τη ζωή της άτυχης γυναίκας. Σήμερα, πάντως, ισχυρίστηκε ότι έχει... κενά μνήμης.
Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται το σπάσιμο του τζαμιού στο παράθυρο από το οποίο μπούκαρε η νύφη και στη συνέχεια καταγράφονται οι ικεσίες της ηλικιωμένης:
Η γυναίκα που δολοφονήθηκε από εκείνη που αποκαλούσε παιδί της, ακούγεται να λέει:
«Φύγε από εδώ σε παρακαλώ πολύ, φύγε από εδώ. Δεν θα αντέξω. Έλα, έλα... Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ παιδάκι μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ παιδί μου... Βοήθεια, μανούλα μου. Αχ, βοήθεια. Άσε, σε παρακαλώ. Άσε με, σου λέω.
Άσε με γιατί με πειράζεις. Σε παρακαλώ αγόρι. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι. Αααα. Σε παρακαλώ. Γιατί; Σε παρακαλώ άσε με. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε από εδώ.
Άσε με, σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε σου λέω. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου. Άσε με σου λέω. Γιατί, μωρέ; Τι σου κάνω μωρέ; Αμαρτία είναι. Πάρε ό,τι θέλεις μωρέ και φύγε. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε. Ααααα. Γιατί, μωρέ; Γιατί; Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου».
Σημειώνεται ότι η νύφη, που είναι ίσως και η πρώτη γυναίκα στην ελληνική ιστορία του εγκλήματος που σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί ληστεία μετά φόνου, είχε φροντίσει κατά τον σχεδιασμό να αλλάξει φορά στις κάμερες για να μην καταγραφεί, αλλά άφησε πολύτιμο στοιχείο στις διωκτικές αρχές, αφού δεν απομόνωσε και τον ήχο. Μπήκε με full face κουκούλα στο σπίτι, άλλαξε τη φωνή της να προσομοιάζει με αντρική και στη συνέχεια έστελνε και μηνύματα ... αγωνίας στην πεθερά της, ρωτώντας, δήθεν, αν ήταν καλά. Όμως, στο ηχητικό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταγραφεί να απευθύνεται χωρίς να αλλάξει τη φωνή της, στο σκυλάκι της γιαγιάς για να το καθησυχάσει.
Η προσευχή πριν από το τέλος
Η ηλικιωμένη καταλαβαίνει ότι δεν είχε ελπίδα να σωθεί από τα χέρια του «ληστή». Ετσι, κάποια στιγμή, αποκαμωμένη, αρχίζει να κάνει την τελευταία της προσευχή και λέει το Πάτερ Ημών:
Ειδήσεις σήμερα:
Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο
Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία
Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο
Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα