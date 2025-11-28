Νίκος Οικονομόπουλος: Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή
Νίκος Οικονομόπουλος: Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή
Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί, πρόσθεσε
Ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος προβλήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, με τον τραγουδιστή να μιλά σε αυτό για τη σχέση του με τη θρησκεία, αλλά και την προσωπική του ζωή και το ενδεχόμενο ενός γάμου. Ο ίδιος δήλωσε πως είναι παραδομένος στον Χριστό, ενώ τόνισε πως δεν τον ενδιαφέρει πώς θα σχολιαστεί η πίστη του.
Στην εκπομπή «Πρωινό», σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, προβλήθηκε το απόσπασμα της συνέντευξης, με τον Γιώργο Λιάγκα να διευκρινίζει πως, αν και η συζήτησή τους διήρκεσε για πολλές ώρες, στον τηλεοπτικό «αέρα» θα μεταδοθεί ένα μέρος της διάρκειας περίπου μισής ώρας.
Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, ο Νίκος Οικονομόπουλος εμφανίζεται επιφυλακτικός, ωστόσο αφήνει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για το μέλλον. «Δεν μου είναι εύκολο να βάλω έναν άνθρωπο στη ζωή μου για πάντα», ανέφερε αρχικά, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Μπορεί εγώ σε ένα μήνα να σου πω ότι έχω γυναίκα και παντρεύομαι».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος και στη δημόσια δήλωση που είχε κάνει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, για την οποία ο τραγουδιστής τον είχε ευχαριστήσει δημόσια, ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε με λόγια εκτίμησης για τον συνάδελφό του. «Τον αγαπώ τον Γιώργο. Έχει κάνει τη δική του πορεία. Όταν βλέπεις να τον πετροβολούν στα κανάλια και να μην μπορεί να απαντήσει, είναι κρίμα», σημείωσε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πίστη του, μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με τον Χριστιανισμό και τη σημασία που έχει στη ζωή του. «Ποιος θα με καταλάβει αν τα πω; Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Παραδομένος. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί. Εκεί που θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουνε. Το έχω πει 1000 φορές. Δεν με νοιάζει. Βρίστε με όσοι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου. Καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση, όταν μιλάω. Τρελαίνομαι. Πώς να στο πω;», δήλωσε.
