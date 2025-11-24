Ο Γκουαρδιόλα απολογήθηκε για την... επίθεση στον κάμεραμαν: «Ντράπηκα όταν είδα τι έκανα»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι παραδέχτηκε ότι ένιωσε «ντροπή» όταν είδε το βίντεο που έγινε viral, στο οποίο αφαιρεί τα ακουστικά από τον κάμεραμαν, αλλά τόνισε ότι προσπαθούσε να υπερασπιστεί την ομάδα του μετά την ήττα από τη Νιούκαστλ