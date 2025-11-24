Ο Γκουαρδιόλα απολογήθηκε για την... επίθεση στον κάμεραμαν: «Ντράπηκα όταν είδα τι έκανα»

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι παραδέχτηκε ότι ένιωσε «ντροπή» όταν είδε το βίντεο που έγινε viral, στο οποίο αφαιρεί τα ακουστικά από τον κάμεραμαν, αλλά τόνισε ότι προσπαθούσε να υπερασπιστεί την ομάδα του μετά την ήττα από τη Νιούκαστλ

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το έντονο περιστατικό που είχε με έναν κάμεραμαν κατά τη διάρκεια της ήττας της ομάδας του από τη Νιούκαστλ. Το περιστατικό συνέβη όταν ο κάμεραμαν κατέγραφε τη διαφωνία του Γκουαρντιόλα με τον Μπρούνο Γκιμαράες.

Μιλώντας τη Δευτέρα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα Champions League με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Ισπανός τεχνικός παραδέχτηκε τη λανθασμένη του αντίδραση:

«Νιώθω ντροπή όταν το βλέπω. Δεν μου αρέσει και ζητώ συγγνώμη από τον χειριστή κάμερας. Με 1.000 αγώνες ως προπονητής, δεν είμαι τέλειος άνθρωπος και κάνω λάθη. Απλώς υπερασπίζομαι την ομάδα μου και τον σύλλογό μου», δήλωσε ο Γκουαρδιόλα.

Το viral επεισόδιο
Το περιστατικό, το οποίο έγινε viral στα social media, συνέβη αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα του αγώνα, όπου η Σίτι έχασε με 2-1 από τη Νιούκαστλ, μένοντας επτά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Στα πλάνα, ο Γκουαρδιόλα φαίνεται να αφαιρεί τα ακουστικά από τον κάμεραμαν, καθώς εκείνος έκανε τη δουλειά του, για να του πει κάτι επιθετικό στο αυτί, πριν αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια.

Η ένταση ξεκίνησε από μία μικρή σύρραξη μεταξύ των παικτών της Σίτι και του Ζοέλιντον της Νιούκαστλ, και στη συνέχεια κλιμακώθηκε σε διαφωνία μεταξύ του Γκουαρντιόλα και του Γκιμαράες.

Κλείσιμο
Στο παιχνίδι υπήρξαν αρκετές αμφισβητούμενες διαιτητικές αποφάσεις, όπως ένα πιθανό φάουλ στον Ντοναρούμα στο γκολ του 2-1, καθώς και δύο πιθανά πέναλτι υπέρ των Φιλ Φόντεν και Γιόσκο Γκβάρντιολ, κάτι που φέρεται να προκάλεσε την οργή του Ισπανού.




