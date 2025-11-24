Μαίρη Χατζηπαύλου για την εμφάνισή της στα Miss Universe: Δεν θεωρώ ότι σας έκανα ρεζίλι σαν λαό, είχαμε μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία





διαγωνισμό Miss Universe σχολίασε η Μαίρη Χατζηπαύλου. Αναφερόμενη στο τελικό αποτέλεσμα τόνισε ότι είχε μια αξιοπρεπή παρουσία εκπροσωπώντας την Ελλάδα και όπως είπε, θεωρεί πως δεν εξέθεσε τους Έλληνες με την εμφάνισή της.

Μαίρη Χατζηπαύλου ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» και δήλωσε ότι αν και αρχικά επηρεάστηκε από την αρνητική κριτική, εν τέλει αποφάσισε να ζήσει το όνειρό της.





«Στην αρχή σοκαρίστηκα με τα σχόλια, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δέχτηκα ένα απίστευτο bullying κι ένα τεράστιο κύμα hate που δεν το περίμενα. Πάρα πολλά βράδια όταν επιστρέφαμε στο ξενοδοχείο εξουθενωμένες έκλαιγα, δεν μπορούσα να το πιστέψω όλο αυτό. Έπρεπε να διαχειριστώ όλο αυτό το σκληρό πρόγραμμα που είχαμε εκεί και παράλληλα όλο το hate. Είμαι πάρα πολύ δυνατή, δεν το άφησα να με καταβάλει και να με ρίξει, αποφάσισα να ζήσω το όνειρό μου και τα κατάφερα. Και ήταν ένα τεράστιο όνειρο τα Καλλιστεία Miss Universe. Δεν θεωρώ ότι σας έκανα ρεζίλι σαν λαό, είχαμε μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία και μπορεί να μην τα καταφέραμε, αλλά το προσπάθησα».



