Μαίρη Χατζηπαύλου για την εμφάνισή της στα Miss Universe: Δεν θεωρώ ότι σας έκανα ρεζίλι σαν λαό, είχαμε μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία

Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό, με στεναχώρησε που δεν μπήκαμε στο Top 30, ανέφερε το μοντέλο

Ιωάννα Μαρίνου
Την εμφάνισή της στον διαγωνισμό Miss Universe σχολίασε η Μαίρη Χατζηπαύλου. Αναφερόμενη στο τελικό αποτέλεσμα τόνισε ότι είχε μια αξιοπρεπή παρουσία εκπροσωπώντας την Ελλάδα και όπως είπε, θεωρεί πως δεν εξέθεσε τους Έλληνες με την εμφάνισή της.

Το μοντέλο επέλεξε ένα φόρεμα - φόρο τιμής στο διάσημο άγαλμα «Νίκη της Σαμοθράκης», ένα από τα σημαντικότερα γλυπτά της αρχαιότητας που εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, ωστόσο δεν κατάφερε να προκριθεί στο Top 30.

Παρά τα αρνητικά σχόλια που έλαβε και το bullying, που όπως είπε δέχτηκε, η Μαίρη Χατζηπαύλου ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» και δήλωσε ότι αν και αρχικά επηρεάστηκε από την αρνητική κριτική, εν τέλει αποφάσισε να ζήσει το όνειρό της.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Στην αρχή σοκαρίστηκα με τα σχόλια, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δέχτηκα ένα απίστευτο bullying κι ένα τεράστιο κύμα hate που δεν το περίμενα. Πάρα πολλά βράδια όταν επιστρέφαμε στο ξενοδοχείο εξουθενωμένες έκλαιγα, δεν μπορούσα να το πιστέψω όλο αυτό. Έπρεπε να διαχειριστώ όλο αυτό το σκληρό πρόγραμμα που είχαμε εκεί και παράλληλα όλο το hate. Είμαι πάρα πολύ δυνατή, δεν το άφησα να με καταβάλει και να με ρίξει, αποφάσισα να ζήσω το όνειρό μου και τα κατάφερα. Και ήταν ένα τεράστιο όνειρο τα Καλλιστεία Miss Universe. Δεν θεωρώ ότι σας έκανα ρεζίλι σαν λαό, είχαμε μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία και μπορεί να μην τα καταφέραμε, αλλά το προσπάθησα».

Όσο για το τελικό αποτέλεσμα, το μοντέλο ανέφερε ότι «έδωσε τον καλύτερό της εαυτό»:  «Δεν πιστεύω ότι έφταιξε κάτι συγκεκριμένα, εγώ έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό, με στεναχώρησε που δεν μπήκαμε στο Top 30. Στα παρασκήνια υπήρχε μεγάλη ίντριγκα, έκλαιγαν τα κορίτσια, δεν μπορούσαν να το διανοηθούν. Και μόνο που περπάτησα στην παγκόσμια σκηνή είμαι πολύ περήφανη».

Η Μαίρη Χατζηπαύλου, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό, επέλεξε να εμφανιστεί με ένα σύνολο εμπνευσμένο από τη «Νίκη της Σαμοθράκης», το εμβληματικό αρχαιοελληνικό άγαλμα που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Η εμφάνισή της περιλάμβανε και ένα συμβολικό μήνυμα: όταν άνοιξε την κάπα της, αποκαλύφθηκε η φράση «Take Our History Back», υπενθυμίζοντας την πάγια θέση της Ελλάδας για την επιστροφή των πολιτιστικών κειμηλίων στη χώρα στην οποία ανήκουν.

