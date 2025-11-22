Η Φόρεστ 3-0 την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, καρέ τερμάτων της Μπαρτσελόνα στην Αθλέτικ - Σταμάτησε στα έξι η Μπάγερν - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Για δεύτερη σερί χρονιά η Φόρεστ νίκησε στην έδρα της παραπαίουσας Λίβερπουλ επικρατώντας με 3-0, ενώ την ήττα με 3-2 γνώρισε και η Σίτι στην έδρα της Νιούκαστλ - Πάρτι της Μπάρτσα (4-0) με καλεσμένη τη Μπιλμπάο στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Καμπ Νου - Η Μπάγερν διέλυσε με 6-2 τη Φράιμπουργκ
Στη 2η θέση η Τσέλσι που έφυγε με το τρίποντο από την έδρα της Μπέρνλι, καθώς η Σίτι γνώρισε την ήττα στην έδρα της Νιούκαστλ (πήρε τεράστια ανάσα), ενώ Κρίσταλ Πάλας (2-0 στην έδρα της ουραγού Γουλβς) και Μπράιτον (2-1 με ανατροπή τη Μπρέντφορντ χωρίς να παίξουν Τζίμας και Κωστούλας) είναι στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League.
Η Μπαρτσελόνα γιόρτασε την επιστροφή της στο ανακαινισμένο Καμπ Νου με μια εύκολη επικράτηση με 4-0 επί της Μπιλμπάο. Οι Βάσκοι από το 25' έως το 40' έχασαν πολλές ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν το γρήγορο γκολ του Λεβαντόφσκι (4') και το πλήρωσαν καθώς στο 45' ο Τόρες έκανε το 2-0 και στο 54' έμειναν με 10 παίκτες.
Η κακοκαιρία που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Γερμανία έφερε και... βροχή από γκολ καθώς στα έξι ματς που διεξήχθησαν σήμερα σημειώθηκαν 29 τέρματα. Τα οκτώ εξ αυτών στο Μόναχο όπου η απίθανη Μπάγερν διέλυσε με 6-2 τη Φράιμπουργκ.
Στη Serie A η Γιουβέντους έμεινε για δεύτερο σερί ματς στην ισοπαλία (1-1 με τη Φιορεντίνα στη Φλωρεντία) χάνοντας κι άλλο έδαφος στη μάχη της κορυφής, εκεί όπου η εξαιρετική Μπολόνια έπιασε Ίντερ και Ρόμα έχοντας όμως ένα παιχνίδι περισσότερο
Premier League (12η)
Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2 (37' Νέτο, 88' Φερνάντες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 2-2 (69' πεν. Ταβερνιέ, 81' Ουνάλ-11', 35' Γουίλσον) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-1 (71' Γουέλμπεκ, 84' Χίνσελγουντ-29' πεν. Τιάγκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Σάντερλαντ 1-0 (84' Χιμένεθ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 (33' Μουρίλο, 46' Σαβόνα-78' Γκιμπς-Γουάιτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 0-2 (63' Μουνιόθ, 69' Πίνο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (63', 70' Μπαρνς - 68' Ντίας) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Άστον Βίλα 23/11
Άρσεναλ-Τότεναμ 23/11
Μάντσεστερ Γ.-Έβερτον 24/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Άρσεναλ 26 -11αγ.
Τσέλσι 23
Μάντσεστερ Σίτι 22
Κρίσταλ Πάλας 20
Σάντερλαντ 19
Μπόρνμουθ 19
Μπράιτον 19
Τότεναμ 18 -11αγ.
Αστον Βίλα 18 -11αγ.
Μάντσεστερ Γ. 18 -11αγ.
Λίβερπουλ 18
Μπρέντφορντ 16
Νιούκαστλ 15.
Eβερτον 15 -11αγ.
Φούλαμ 14
Νότιγχαμ Φόρεστ 12
Λιντς 11 -11αγ.
Γουέστ Χαμ 11
Μπέρνλι 10
Γουλβς 2
La Liga (13η)
Βαλένθια-Λεβάντε 1-0 (79' Ντούρο)
Αλαβές-Θέλτα 0-1 (55' πεν. Ασπας)
Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-0 (4' Λεβαντόφσκι, 45'+, 90' Τόρες, 48' Φερμίν)
Οσασούνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-3 (42' Κατένα - 53' Μέντες, 59' Γκουέδες, 82' Μπαρενετσέα)
Βιγιαρεάλ-Μαγιόρκα
Οβιέδο-Ράγιο Βαγεκάνο 23/11
Μπέτις-Τζιρόνα 23/11
Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης 23/11
Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 23/11
Εσπανιόλ-Σεβίλη 24/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 31
Μπαρτσελόνα 31 -12αγ.
Βιγιαρεάλ 26
Ατλέτικο Μαδρίτης 25
Μπέτις 20
Εσπανιόλ 18
Αθλέτικ Μπιλμπάο 17 -12αγ.
Χετάφε 17
Σεβίλη 16
Θέλτα 16 -13αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -13αγ.
Αλαβές 15 -13αγ.
Έλτσε 15
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Βαλένθια 13 -13αγ.
Μαγιόρκα 12
Οσασούνα 11 -13αγ.
Τζιρόνα 10
Λεβάντε 9 -13αγ.
Οβιέδο 8
Bundesliga (11η)
Μάιντς-Χοφενχάιμ 1-1 (76' Ντα Κόστα - 9' αυτ. Χάντσε-Όλσεν)
Μπάγερν Μονάχου-Φράιμπουργκ 6-2 (22' Καρλ, 45'+, 85' Ολίσε, 55' Ουπαμεκανό, 60' Κέιν, 78' Τζάκσον-12' Σουζούκι, 17' Μανζάμπι)
Ντόρτμουντ-Στουτγκάρδη 3-3 (34' πεν. Τσαν, 42' Μπέιερ, 89' Αντεγιέμι-47', 71', 90'+1' Ουντάβ)
Βόλφσμπουργκ-Λεβερκούζεν 1-3 (57' Βάβρο-9' Χόφμαν, 24' Ταπσόμπα, 33' Τίλμαν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Αμβούργο 1-0 (76' Καντέ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Χαϊντενχάιμ-Γκλάντμπαχ 0-3 (45' πεν. Ντικς, 55' Ταμπάκοβιτς, 76' Μασίνο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κολωνία-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-4 (4' Καμίνσκι, 83' Μπάτλερ, 90'+4' Βάλντσμιτ - 39' Τεατέ, 45'+6' Νταχούντ, 59', 63' Μπούρκαρντ)
Λειψία-Βέρντερ Βρέμης 23/11
Ζανκτ Πάουλι-Ουνιόν Βερολίνου 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 31
Λειψία 22 -10αγ.
Λεβερκούζεν 23
Ντόρτμουντ 22
Στουτγκάρδη 22
Χοφενχάιμ 20
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 20
Βέρντερ Βρέμης 15 -10αγ.
Κολωνία 14
Φράιμπουργκ 13
Ουνιόν Βερολίνου 12 -10αγ.
Γκλάντμπαχ 12
Άουγκσμπουργκ 10
Αμβούργο 9
Βόλφσμπουργκ 8
Ζανκτ Πάουλι 7 -10αγ.
Μάιντς 6
Χαϊντενχάιμ 5
Serie A (12η)
Κάλιαρι-Τζένοα 3-3 (33', 60' Μπορέλι, 43' Εσπόζιτο-18' Ολιβέιρα, 41' Οστιγκαρντ, 83' Μάρτιν)
Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3 (54', 60' Πομπέγκα, 90'+ Μπερναντέσκι)
Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1 (48' Μαντραγκόρα - 45'+6' Κόστιτς)
Νάπολι-Αταλάντα 3-1
Βερόνα-Πάρμα 23/11
Κρεμονέζε-Ρόμα 23/11
Λάτσιο-Λέτσε 23/11
Ίντερ-Μίλαν 23/11
Τορίνο-Κόμο 24/11
Σασουόλο-Πίζα 24/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Νάπολι 25 -12 αγ.
Ίντερ 24
Ρόμα 24
Μπολόνια 24 -12αγ.
Μίλαν 22
Γιουβέντους 20 -12αγ.
Κόμο 18
Σασουόλο 16
Λάτσιο 15
Ουντινέζε 15 -12αγ.
Κρεμονέζε 14
Τορίνο 14
Αταλάντα 13
Κάλιαρι 11
Λέτσε 10
Πίζα 9
Πάρμα 8
Τζένοα 8 -12αγ.
Βερόνα 6
Φιορεντίνα 6 -12αγ.
