Η Φόρεστ 3-0 την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, καρέ τερμάτων της Μπαρτσελόνα στην Αθλέτικ - Σταμάτησε στα έξι η Μπάγερν - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Για δεύτερη σερί χρονιά η Φόρεστ νίκησε στην έδρα της παραπαίουσας Λίβερπουλ επικρατώντας με 3-0, ενώ την ήττα με 3-2 γνώρισε και η Σίτι στην έδρα της Νιούκαστλ - Πάρτι της Μπάρτσα (4-0) με καλεσμένη τη Μπιλμπάο στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Καμπ Νου - Η Μπάγερν διέλυσε με 6-2 τη Φράιμπουργκ