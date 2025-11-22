Η Φόρεστ 3-0 την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, καρέ τερμάτων της Μπαρτσελόνα στην Αθλέτικ - Σταμάτησε στα έξι η Μπάγερν - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Φόρεστ 3-0 την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, καρέ τερμάτων της Μπαρτσελόνα στην Αθλέτικ - Σταμάτησε στα έξι η Μπάγερν - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Για δεύτερη σερί χρονιά η Φόρεστ νίκησε στην έδρα της παραπαίουσας Λίβερπουλ επικρατώντας με 3-0, ενώ την ήττα με 3-2 γνώρισε και η Σίτι στην έδρα της Νιούκαστλ - Πάρτι της Μπάρτσα (4-0) με καλεσμένη τη Μπιλμπάο στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Καμπ Νου - Η Μπάγερν διέλυσε με 6-2 τη Φράιμπουργκ

Η Φόρεστ 3-0 την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, καρέ τερμάτων της Μπαρτσελόνα στην Αθλέτικ - Σταμάτησε στα έξι η Μπάγερν - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Τα άκρως τρελά και απίθανα συνεχίζονται στη φετινή Premier League, με την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ να συνεχίζει με τα φρένα σπασμένα τον... κατήφορο της καθώς ηττήθηκε εντός έδρας με 3-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και είναι πλέον στην 11η θέση, στο -8 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ (παίζει την Κυριακή με την Άρσεναλ).

Στη 2η θέση η Τσέλσι που έφυγε με το τρίποντο από την έδρα της Μπέρνλι, καθώς η Σίτι γνώρισε την ήττα στην έδρα της Νιούκαστλ (πήρε τεράστια ανάσα), ενώ Κρίσταλ Πάλας (2-0 στην έδρα της ουραγού Γουλβς) και Μπράιτον (2-1 με ανατροπή τη Μπρέντφορντ χωρίς να παίξουν Τζίμας και Κωστούλας) είναι στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League.

Η Μπαρτσελόνα γιόρτασε την επιστροφή της στο ανακαινισμένο Καμπ Νου με μια εύκολη επικράτηση με 4-0 επί της Μπιλμπάο. Οι Βάσκοι από το 25' έως το 40' έχασαν πολλές ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν το γρήγορο γκολ του Λεβαντόφσκι (4') και το πλήρωσαν καθώς στο 45' ο Τόρες έκανε το 2-0 και στο 54' έμειναν με 10 παίκτες.

Η κακοκαιρία που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Γερμανία έφερε και... βροχή από γκολ καθώς στα έξι ματς που διεξήχθησαν σήμερα σημειώθηκαν 29 τέρματα. Τα οκτώ εξ αυτών στο Μόναχο όπου η απίθανη Μπάγερν διέλυσε με 6-2 τη Φράιμπουργκ.

Στη Serie A η Γιουβέντους έμεινε για δεύτερο σερί ματς στην ισοπαλία (1-1 με τη Φιορεντίνα στη Φλωρεντία) χάνοντας κι άλλο έδαφος στη μάχη της κορυφής, εκεί όπου η εξαιρετική Μπολόνια έπιασε Ίντερ και Ρόμα έχοντας όμως ένα παιχνίδι περισσότερο
 
Premier League (12η)


Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2 (37' Νέτο, 88' Φερνάντες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 2-2 (69' πεν. Ταβερνιέ, 81' Ουνάλ-11', 35' Γουίλσον) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-1 (71' Γουέλμπεκ, 84' Χίνσελγουντ-29' πεν. Τιάγκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Φούλαμ-Σάντερλαντ 1-0 (84' Χιμένεθ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ 

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 (33' Μουρίλο, 46' Σαβόνα-78' Γκιμπς-Γουάιτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 0-2 (63' Μουνιόθ, 69' Πίνο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (63', 70' Μπαρνς - 68' Ντίας) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λιντς-Άστον Βίλα 23/11

Άρσεναλ-Τότεναμ 23/11

Μάντσεστερ Γ.-Έβερτον 24/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Άρσεναλ 26 -11αγ.
Τσέλσι 23
Μάντσεστερ Σίτι 22
Κρίσταλ Πάλας 20
Σάντερλαντ 19
Μπόρνμουθ 19
Μπράιτον 19
Τότεναμ 18 -11αγ.
Αστον Βίλα 18 -11αγ.
Μάντσεστερ Γ. 18 -11αγ.
Λίβερπουλ 18
Μπρέντφορντ 16
Νιούκαστλ 15.
Eβερτον 15 -11αγ.
Φούλαμ 14
Νότιγχαμ Φόρεστ 12
Λιντς 11 -11αγ.
Γουέστ Χαμ 11
Μπέρνλι 10
Γουλβς 2


La Liga (13η)

Βαλένθια-Λεβάντε 1-0 (79' Ντούρο)

VALENCIA CF 1 - 0 LEVANTE UD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Αλαβές-Θέλτα 0-1 (55' πεν. Ασπας)

DEPORTIVO ALAVÉS 0 - 1 CELTA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-0 (4' Λεβαντόφσκι, 45'+, 90' Τόρες, 48' Φερμίν) 

FC BARCELONA 4 - 0 ATHLETIC CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Οσασούνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-3 (42' Κατένα - 53' Μέντες,  59' Γκουέδες, 82' Μπαρενετσέα)

CA OSASUNA 1 - 3 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Βιγιαρεάλ-Μαγιόρκα

Οβιέδο-Ράγιο Βαγεκάνο 23/11

Μπέτις-Τζιρόνα 23/11

Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης 23/11

Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 23/11

Εσπανιόλ-Σεβίλη 24/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 31
Μπαρτσελόνα 31 -12αγ.
Βιγιαρεάλ 26
Ατλέτικο Μαδρίτης 25
Μπέτις 20
Εσπανιόλ 18
Αθλέτικ Μπιλμπάο 17 -12αγ.
Χετάφε 17
Σεβίλη 16
Θέλτα 16 -13αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -13αγ.
Αλαβές 15 -13αγ.
Έλτσε 15
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Βαλένθια 13 -13αγ.
Μαγιόρκα 12
Οσασούνα 11 -13αγ.
Τζιρόνα 10
Λεβάντε 9 -13αγ.
Οβιέδο 8

Bundesliga (11η)
Μάιντς-Χοφενχάιμ 1-1 (76' Ντα Κόστα - 9' αυτ. Χάντσε-Όλσεν)

Hard-Fought Draw In Mainz | MAINZ 05 - HOFFENHEIM | Highlights | Matchday 11 – Bundesliga 2025/26


Μπάγερν Μονάχου-Φράιμπουργκ 6-2 (22' Καρλ, 45'+, 85' Ολίσε, 55' Ουπαμεκανό, 60' Κέιν, 78' Τζάκσον-12' Σουζούκι, 17' Μανζάμπι)

8-Goals! Spectacular Comeback! | FC BAYERN - SC FREIBURG | Highlights | MD 11 – Bundesliga 2025/26


Ντόρτμουντ-Στουτγκάρδη 3-3 (34' πεν. Τσαν, 42' Μπέιερ, 89' Αντεγιέμι-47', 71', 90'+1' Ουντάβ)

Hattrick-Hero Undav Secures Point! | BORUSSIA DORTMUND - VFB STUTTGART | HL | MD 11 – Bundesliga


Βόλφσμπουργκ-Λεβερκούζεν 1-3 (57' Βάβρο-9' Χόφμαν, 24' Ταπσόμπα, 33' Τίλμαν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Άουγκσμπουργκ-Αμβούργο 1-0 (76' Καντέ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ 

Χαϊντενχάιμ-Γκλάντμπαχ 0-3 (45' πεν. Ντικς, 55' Ταμπάκοβιτς, 76' Μασίνο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Κολωνία-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-4 (4' Καμίνσκι, 83' Μπάτλερ, 90'+4' Βάλντσμιτ - 39' Τεατέ, 45'+6' Νταχούντ, 59', 63' Μπούρκαρντ)

PURE DRAMA! Frankfurt Turns The Game Around! | 1. FC KÖLN - EINTRACHT FRANKFURT | Bundesliga


Λειψία-Βέρντερ Βρέμης 23/11

Ζανκτ Πάουλι-Ουνιόν Βερολίνου 23/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 31
Λειψία 22 -10αγ.
Λεβερκούζεν 23
Ντόρτμουντ 22
Στουτγκάρδη 22
Χοφενχάιμ 20
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 20
Βέρντερ Βρέμης 15 -10αγ.
Κολωνία 14
Φράιμπουργκ 13
Ουνιόν Βερολίνου 12 -10αγ.
Γκλάντμπαχ 12
Άουγκσμπουργκ 10
Αμβούργο 9
Βόλφσμπουργκ 8
Ζανκτ Πάουλι 7 -10αγ.
Μάιντς 6
Χαϊντενχάιμ 5


Serie A (12η) 


Κάλιαρι-Τζένοα 3-3 (33', 60' Μπορέλι, 43' Εσπόζιτο-18' Ολιβέιρα, 41' Οστιγκαρντ, 83' Μάρτιν)

CAGLIARI-GENOA 3-3 | HIGHLIGHTS | Absolute Thriller In Sardinia! | Serie A 2025/26


Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3 (54', 60' Πομπέγκα, 90'+ Μπερναντέσκι)

UDINESE-BOLOGNA 0-3 | HIGHLIGHTS | Pobega Shines As Bologna Claim Second Place | Serie A 2025/26


Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1 (48' Μαντραγκόρα - 45'+6' Κόστιτς)


Νάπολι-Αταλάντα  3-1

Βερόνα-Πάρμα 23/11

Κρεμονέζε-Ρόμα 23/11

Λάτσιο-Λέτσε 23/11

Ίντερ-Μίλαν 23/11

Τορίνο-Κόμο 24/11

Σασουόλο-Πίζα 24/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Νάπολι 25 -12 αγ.
Ίντερ 24
Ρόμα 24
Μπολόνια 24 -12αγ.
Μίλαν 22
Γιουβέντους 20 -12αγ.
Κόμο 18
Σασουόλο 16
Λάτσιο 15
Ουντινέζε 15 -12αγ.
Κρεμονέζε 14
Τορίνο 14
Αταλάντα 13
Κάλιαρι 11
Λέτσε 10
Πίζα 9
Πάρμα 8
Τζένοα 8 -12αγ.
Βερόνα 6
Φιορεντίνα 6 -12αγ.

1 ΣΧΟΛΙΟ

