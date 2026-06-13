Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό - Ποιοι ξένοι έμειναν εκτός
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Ολυμπιακός Παναθηναικός

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό - Ποιοι ξένοι έμειναν εκτός

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως και στο τέταρτο ματς της σειράς στο ΟΑΚΑ θα έχει στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό - Ποιοι ξένοι έμειναν εκτός
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Ο Ολυμπιακός δίνει μία τελευταία μάχη για τη φετινή σεζόν με φόντο το τρόπαιο του πρωταθλητή στη Stoiximan GBL. Με τη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό να έχει οδηγηθεί σε ένα πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ οι ερυθρόλευκοι θέλουν να κλείσουν τη χρονιά με τους δύο μεγάλους στόχους (πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα) στα χέρια.

Σε αυτή την προσπάθεια ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως και στο τέταρτο ματς της σειράς στο ΟΑΚΑ θα έχει στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος είναι διαθέσιμος, έχοντας μάλιστα μερικές μέρες επιπλέον να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Παράλληλα για το τελευταίο αυτό ματς της χρονιάς ο Έλληνας τεχνικός άφησε εκτός της εξάδας των ξένων τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ και Τζόουνς.

Η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού: Τζόζεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ και Τζόουνς.
7 ΣΧΟΛΙΑ

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