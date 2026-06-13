Αστυνομικός στη Βοστώνη σε ρυθμούς Μουντιάλ: Έκανε γκελάκια με τη μπάλα και αποθεώθηκε από τους Σκωτσέζους οπαδούς, βίντεο
SPORTS
Βοστώνη Αστυνομικός Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Αστυνομικός στη Βοστώνη σε ρυθμούς Μουντιάλ: Έκανε γκελάκια με τη μπάλα και αποθεώθηκε από τους Σκωτσέζους οπαδούς, βίντεο

Ένας αστυνομικός τρέλανε τους Σκωτσέζους με τις εντυπωσιακές του ικανότητες με τη στρογγυλή θεά

Αστυνομικός στη Βοστώνη σε ρυθμούς Μουντιάλ: Έκανε γκελάκια με τη μπάλα και αποθεώθηκε από τους Σκωτσέζους οπαδούς, βίντεο
Όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ήδη τα πρώτα παιχνίδια διεξήχθησαν και η συνέχεια αναμένεται με τεράστιο το ενδιαφέρον, με την αγωνία να κορυφώνεται.

Οι ΗΠΑ είναι μία από τις τρεις χώρες που φιλοξενούν τη διοργάνωση και στην πρεμιέρα τους επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάης. Έξω από το γήπεδο υπήρχαν αρκετοί φίλαθλοι από όλες τις μεριές του πλανήτη.

Ένας αστυνομικός άρχισε να κάνει «γκελάκια» μπροστά στο πλήθος, το οποίο και ξεσήκωσε με τις ικανότητές του.

Στη συνέχεια, γνώρισε την πλήρη αποθέωση και δικαίως, αφού το αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό.

Έτσι, δημιουργήθηκε ένα ωραίο κλίμα, «χαρίζοντας» μία ξεχωριστή εμπειρία.

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης