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Αστυνομικός στη Βοστώνη σε ρυθμούς Μουντιάλ: Έκανε γκελάκια με τη μπάλα και αποθεώθηκε από τους Σκωτσέζους οπαδούς, βίντεο
Αστυνομικός στη Βοστώνη σε ρυθμούς Μουντιάλ: Έκανε γκελάκια με τη μπάλα και αποθεώθηκε από τους Σκωτσέζους οπαδούς, βίντεο
Ένας αστυνομικός τρέλανε τους Σκωτσέζους με τις εντυπωσιακές του ικανότητες με τη στρογγυλή θεά
Όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ήδη τα πρώτα παιχνίδια διεξήχθησαν και η συνέχεια αναμένεται με τεράστιο το ενδιαφέρον, με την αγωνία να κορυφώνεται.
Οι ΗΠΑ είναι μία από τις τρεις χώρες που φιλοξενούν τη διοργάνωση και στην πρεμιέρα τους επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάης. Έξω από το γήπεδο υπήρχαν αρκετοί φίλαθλοι από όλες τις μεριές του πλανήτη.
Ένας αστυνομικός άρχισε να κάνει «γκελάκια» μπροστά στο πλήθος, το οποίο και ξεσήκωσε με τις ικανότητές του.
Στη συνέχεια, γνώρισε την πλήρη αποθέωση και δικαίως, αφού το αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό.
Έτσι, δημιουργήθηκε ένα ωραίο κλίμα, «χαρίζοντας» μία ξεχωριστή εμπειρία.
Οι ΗΠΑ είναι μία από τις τρεις χώρες που φιλοξενούν τη διοργάνωση και στην πρεμιέρα τους επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάης. Έξω από το γήπεδο υπήρχαν αρκετοί φίλαθλοι από όλες τις μεριές του πλανήτη.
Ένας αστυνομικός άρχισε να κάνει «γκελάκια» μπροστά στο πλήθος, το οποίο και ξεσήκωσε με τις ικανότητές του.
Στη συνέχεια, γνώρισε την πλήρη αποθέωση και δικαίως, αφού το αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό.
Έτσι, δημιουργήθηκε ένα ωραίο κλίμα, «χαρίζοντας» μία ξεχωριστή εμπειρία.
🇺🇸🏴 Un POLICÍA de Boston se PUSO A HACER JUEGUITOS con los Escoceses pic.twitter.com/2f4mAE9mJM— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) June 13, 2026
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