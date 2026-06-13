Παναθηναϊκός: Δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων, ποινή αποκλεισμού ενός έτους για τη σύζυγο του Ναν
Παναθηναϊκός: Δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων, ποινή αποκλεισμού ενός έτους για τη σύζυγο του Ναν
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με άλλες δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων από τον αθλητικό δικαστή, ενώ στην σύζυγο του Κέντρικ Ναν, Μπλεν, επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου από όλα τα γήπεδα γιατί τράβηξε το μανίκι του διαιτητή - Νέο πρόστιμο σε Γιαννακόπουλο
Το Game 4 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL «ολοκληρώθηκε» σήμερα με τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ που ήρθαν να προστεθουν στις ποινές που είχε επιβάλλει στον Παναθηναϊκό από τα παιχνίδια που είχαν προηγηθεί.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών (είχε και άλλη μία από το Game 2 και θα τις εκτίσει και τις τρεις στην εκκίνηση της νέας σεζόν) και πρόστιμο 40.000 ευρώ, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ και προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν χρόνο.
Πέρα όμως από την ΚΑΕ και τον ιδιοκτήτη της, ποινή είχαμε και για την σύζυγο του Κέντρικ Ναν, Μπλεν, η οποία τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού απ' όλα τα γήπεδα για έναν χρόνο, γιατί ήταν αυτή που είχε τραβήξει από το μανίκι τον διαιτητή Παπαπέτρου (με το περιστατικό να αναγράφεται στο φύλλο αγώνος).
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών (είχε και άλλη μία από το Game 2 και θα τις εκτίσει και τις τρεις στην εκκίνηση της νέας σεζόν) και πρόστιμο 40.000 ευρώ, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ και προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν χρόνο.
Πέρα όμως από την ΚΑΕ και τον ιδιοκτήτη της, ποινή είχαμε και για την σύζυγο του Κέντρικ Ναν, Μπλεν, η οποία τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού απ' όλα τα γήπεδα για έναν χρόνο, γιατί ήταν αυτή που είχε τραβήξει από το μανίκι τον διαιτητή Παπαπέτρου (με το περιστατικό να αναγράφεται στο φύλλο αγώνος).
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