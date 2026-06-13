Παναθηναϊκός: Δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων, ποινή αποκλεισμού ενός έτους για τη σύζυγο του Ναν

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με άλλες δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων από τον αθλητικό δικαστή, ενώ στην σύζυγο του Κέντρικ Ναν, Μπλεν, επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου από όλα τα γήπεδα γιατί τράβηξε το μανίκι του διαιτητή - Νέο πρόστιμο σε Γιαννακόπουλο