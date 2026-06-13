Χαμός στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού πριν το τελικό με τον Ολυμπιακό: Πάνω από 4.000 οπαδοί των πρασίνων αποθέωσαν την αποστολή, βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Εργκίν Αταμάν

Χαμός στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού πριν το τελικό με τον Ολυμπιακό: Πάνω από 4.000 οπαδοί των πρασίνων αποθέωσαν την αποστολή, βίντεο

Οι πράσινοι οπαδοί φώναξαν το όνομα του Εργκίν Αταμάν και εκείνος ανταπέδωσε σηκώνοντας τις γροθιές του

Χαμός στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού πριν το τελικό με τον Ολυμπιακό: Πάνω από 4.000 οπαδοί των πρασίνων αποθέωσαν την αποστολή, βίντεο
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Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού απάντησαν στο κάλεσμα της Θύρας 13 και βρέθηκαν στο ξενοδοχείο «Κάραβελ» για να υποδεχτούν την αποστολή των «πρασινών», ενόψει του σημερινού (13/06, 18:00) καθοριστικού ντέρμπι αιωνίων.

Οι φίλοι των «πρασίνων» συγκεντρώθηκαν για να εμψυχώσουν τους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας, προτού αυτοί αναχωρήσουν για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το καθοριστικό Game 5 της σειράς των τελικών απέναντι στον Ολυμπιακό.


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