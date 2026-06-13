Μουντιάλ 2026: Η αποστολή του Κονγκό έφτασε στις ΗΠΑ με λεοπάρ επίσημη στολή, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Τώρα, ας δώσουμε το λόγο στο γήπεδο. Μια χώρα πίσω τους, ένα όνειρο μπροστά τους. Είθε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες που φέρουν».