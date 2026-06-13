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Μουντιάλ 2026: Η αποστολή του Κονγκό έφτασε στις ΗΠΑ με λεοπάρ επίσημη στολή, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Μουντιάλ 2026: Η αποστολή του Κονγκό έφτασε στις ΗΠΑ με λεοπάρ επίσημη στολή, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Τα βίντεο από την άφιξη της ομάδας έγιναν γρήγορα viral, με πολλούς φιλάθλους να αποθεώνουν το στιλ και την αυτοπεποίθηση που εξέπεμπε η αποστολή του Κονγκό
Η αποστολή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό έφτασε χθες βράδυ στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ 2026 και είναι δίχως αμφιβολία μια από τις εντυπωσιακότερες αφίξεις ομάδων στη φετινή διοργάνωση.
Η εθνική ομάδα που επέστρεψε σε Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά το 1974, αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο φορώντας απόλυτα συντονισμένα μαύρα κοστούμια, τα οποία ξεχώριζαν χάρη στις διακριτικές λεπτομέρειες σε στυλ λεοπάρ, ενώ και οι τσάντες τους είχαν τον αντίστοιχο σχεδιασμό. Άλλωστε, η εθνική ομάδα της ΛΔ του Κονγκό έχει το προσωνύμιο «Λεοπαρδάλεις».
Τα βίντεο από την άφιξη της ομάδας έγιναν γρήγορα viral, με πολλούς φιλάθλους να αποθεώνουν το στιλ και την αυτοπεποίθηση που εξέπεμπε η αποστολή του Κονγκό. Αρκετοί είπαν πως η αποστολή θύμιζε σκηνή από το «Black Panther» της Marvel.
Η πολύ ξεχωριστή στολή των παικτών της Δημοκρατίας της Κονγκό για το Παγκόσμιο Κύπελλο, σχεδιάστηκε από τον δημιουργό Αλβιν Τζούνιορ Μακ, έναν σχεδιαστή με βάση το Παρίσι και την υψηλή μόδα.
Ο ίδιος σχολιάζοντας τις δημιουργίες του είπε ότι «Η κομψότητα είναι ένας τρόπος να δείχνεις την ιστορία σου. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η JMAKxPARIS είχε την τεράστια τιμή να συνοδεύσει τις «Λεοπαρδάλεις» της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό μέσω ενός σχεδίου εμπνευσμένου από την κληρονομιά, τον πολιτισμό και τη συλλογική μας φιλοδοξία.
Αυτή η δημιουργία τιμά όσους τολμούν να ονειρεύονται μεγαλύτερα πράγματα και να υψώνουν ψηλά τα χρώματα μιας χώρας.
Η εθνική ομάδα που επέστρεψε σε Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά το 1974, αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο φορώντας απόλυτα συντονισμένα μαύρα κοστούμια, τα οποία ξεχώριζαν χάρη στις διακριτικές λεπτομέρειες σε στυλ λεοπάρ, ενώ και οι τσάντες τους είχαν τον αντίστοιχο σχεδιασμό. Άλλωστε, η εθνική ομάδα της ΛΔ του Κονγκό έχει το προσωνύμιο «Λεοπαρδάλεις».
Τα βίντεο από την άφιξη της ομάδας έγιναν γρήγορα viral, με πολλούς φιλάθλους να αποθεώνουν το στιλ και την αυτοπεποίθηση που εξέπεμπε η αποστολή του Κονγκό. Αρκετοί είπαν πως η αποστολή θύμιζε σκηνή από το «Black Panther» της Marvel.
@brutofficiel
La belle tenue des joueurs de la RD du Congo pour la Coupe du Monde, une première depuis 1974. Une tenue signée du créateur Alvin Junior Mak. Brut vous montre les coulisses des préparatifs avant le départ pour la Coupe du Monde.♬ original sound - seyarachel
Η πολύ ξεχωριστή στολή των παικτών της Δημοκρατίας της Κονγκό για το Παγκόσμιο Κύπελλο, σχεδιάστηκε από τον δημιουργό Αλβιν Τζούνιορ Μακ, έναν σχεδιαστή με βάση το Παρίσι και την υψηλή μόδα.
Ο σχεδιαστής της στολής του Κονγκό
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Ο ίδιος σχολιάζοντας τις δημιουργίες του είπε ότι «Η κομψότητα είναι ένας τρόπος να δείχνεις την ιστορία σου. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η JMAKxPARIS είχε την τεράστια τιμή να συνοδεύσει τις «Λεοπαρδάλεις» της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό μέσω ενός σχεδίου εμπνευσμένου από την κληρονομιά, τον πολιτισμό και τη συλλογική μας φιλοδοξία.
Αυτή η δημιουργία τιμά όσους τολμούν να ονειρεύονται μεγαλύτερα πράγματα και να υψώνουν ψηλά τα χρώματα μιας χώρας.
Τώρα, ας δώσουμε το λόγο στο γήπεδο. Μια χώρα πίσω τους, ένα όνειρο μπροστά τους. Είθε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες που φέρουν».
@afrolinkzglobal
DR Congo just touched down in Houston. Awa nde makambo ebandi. 🇨🇩🐆 Base camp mode activated, one bloc behind the Leopards, and the World Cup pressure starting to feel real. Credits: @blocleopards #afrolinkz #DRCongo #Leopards #WorldCup2026 #Team243♬ original sound - Afrolinkz
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