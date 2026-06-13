Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Τσαρούχα, Τηγάνης και Καρπάνος η διαιτητική τριάδα που θα σφυρίξει τον 5ο τελικό της Basket League, βίντεο
Τσαρούχα, Τηγάνης και Καρπάνος η διαιτητική τριάδα που θα σφυρίξει τον 5ο τελικό της Basket League, βίντεο
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τον 5ο τελικό της Basket League δύο ώρες πριν το τζάμπολ
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στο ΣΕΦ, για το Game 5 των τελικών της Stoiximan Basket League, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα τον πέμπτο τελικό που θα κρίνει το πρωτάθλημα, ορίστηκαν να διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τηγάνης, Καρπάνος.
Συγκεκριμένα τον πέμπτο τελικό που θα κρίνει το πρωτάθλημα, ορίστηκαν να διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τηγάνης, Καρπάνος.
💥 Έφτασε στο ΣΕΦ η διαιτητική τριάδα του Game 5!#OlympiacosBC #paobc pic.twitter.com/56yKjkFssY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 13, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα